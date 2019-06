На специално събитие в Купертино снощи Apple показа най-новите си операционни системи и всички любопитни и полезни промени, които ще дойдат съвсем скоро на устройствата на компанията. Ето какво трябва да знаете:

iPhone става още по-бърз

Apple зарадва потребителите на по-старите модели iPhone и iPad, като обяви, че с новата версия на операционната система iOS те ще станат още по-бързи.

Благодарение на iOS 13 приложенията ще се отварят два пъти по-бързо, а FaceID ще отключва телефона и таблета ни с до 30 процента по-бързо.

Тъмен режим

iPhone и iPad получават тъмен режим в цялата операционна система. Освен да облекчи очите ни през нощта, функцията ще бъде полезна с още нещо за тези, които притежават устройство с OLED екран: ще пести батерия.

Източник: Apple

Промени в клавиатурата

Потребителите на iPhone и iPad, които не харесват различните клавиатури в AppStore, а държат на оригиналната, вече ще имат възможността да ползват функцията swipe, позната от SwiftKey, Swype и други.

Промени в Reminders, Apple Mail, Notes и Safari

Приложението Reminders ще бъде променено изцяло с iOS 13, а Apple Mail, Notes и Safari получават различни малки подобрения.

Apple Maps

Големи промени очакват и картите. Apple заяви, че е пренаписала приложението, като добавя много повече данни. Maps получават и нова функция, подобна на Google Street View, но с далеч по-добра графика и функции. Нея ще видим в края на 2019 г. в САЩ и 2020 г. в други страни.

Източник: Apple

Сигурност и поверителност

Както и се очаква за Apple, сигурността и поверителността на данните е голяма част от презентацията. Вече ще можем да избираме да предоставиме местоположението си на приложение само веднъж, като му попречим периодично да го изисква.

Apple пуска и нова функция "Sign in with Apple", подобна на бутоните на Facebook и Google, с които можем да влизаме в различни приложения без отделни потребителско име и парола.

Голямата разлика тук е, че Apple няма да събира данните ни и да ги продава на трети компании, както правят Facebook и Google. Потребителите ще могат да влизат и само с FaceID и генериран от Apple временен имейл адрес, създавайки акаунт без споделят никакви лични данни. Очаква се това да намали и спама, който получаваме.

Нови инструменти за редактиране на снимки и видео

Apple променя интерфейса за редактиране на снимки и добавя възможност за видео. Промени ще има и в самата галерия, която ще използва изкуствен интелект, за да крие скрийншоти и дублиращи се снимки.

Приложенията Find My Friends и Find My iPhone се обединяват в едно - Find My. То ще може да следи и местоположението на нашия загубен iPhone, дори и ако той бъде изключен, като изпраща криптирани сигнали по Bluetooth на намиращи се наблизо други iPhone и iPad.

iOS 13 ще бъде пусната официално през есента заедно с новите модели iPhone. Бетата е достъпна и днес. Ще се поддържат всички iPhone от 6S, пуснат пред 2015 г. Ако имате iPhone 6 или по-стар, вече е време да го замените.

iPadOS и поддръжка на мишка

Операционната система за таблетите iOS получава ново име - iPadOS - и много повече внимание. Apple отдавна предлага iPad като алтернатива на лаптопите и сега удвоява усилията си във въвеждането на нови функции, които да направят това възможно.

Една от тях е въвеждането на поддържка за USB или Bluetooth мишка.

Източник: Apple

Началният екран вече ще поддържка и widgets - като времето, календар и много други, които досега бяха на отделен екран. Поддържа се и отварянето на няколко приложения едновременно, преместване на файлове чрез drag and drop. Новото приложение Files ще поддържа SMB, както и SD карти и USB памет.

Safari за iPad пък вече се доближава далеч повече до браузъра на Mac.

Промените не свършват тук: Apple CarPlay получава нов дизайн и нови функционалности, а Siri ще има нов глас и ще стане по-умна.

Apple пусна и нова версия на операционната система за Mac - 10.15 Catalyst. Тя вече ще поддържа iPad приложения, за което вече ви разказвахме.

В нея изчезва iTunes, като вместо това има три нови приложения - Podcasts, Apple Music и Apple TV, като няма нужда да се притеснявате за музиката и филмите, които сте имали досега - тя няма да изчезнат.

При Catalyst вече ще можете да използвате и iPad като втори дисплеи без нуждата да ползвате отделно приложение.