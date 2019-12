Производителят на електромобили Tesla и няколко китайски банки са договорили условията за заем на стойност 10 млрд. юана (1,4 млрд. долара), с който ще бъде построен новият завод на компанията до Шанхай, предаде Reuters, позовавайки се трима свои източници. Падежът на заема ще е след пет години, а част от него ще бъде използвана за рефинансиране на текущи задължения на фирмата.

Сред банките, финансиращи начинанието, са China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и Shanghai Pudong Development Bank, посочва изданието.

В момента пък компанията трябва да погаси заеми на стойност 3,5 млрд. юана, които падежират в началото на март догодина. Средствата бяха отпуснати през март тази година, а за това ще бъдат използвани част от новоотпуснатия кредит.

Кредитът ще бъде отпуснат при лихва, възлизаща на 90% от средногодишната бенчмаркова лихва в Китай, което е оферта, предлагана само на най-добрите клиенти на банките в страната.

Производството на Model 3 край Шанхай започна в началото на настоящата година. Планът на управляваната от Илън Мъск компания ще е в нея да се произвеждат хиляда автомобила седмично до края на 2019 г.