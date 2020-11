Инвестиционна компания на известния финансист Уорън Бъфет - Berkshire Hathaway Inc., през третото тримесечие на 2020 г. е вложил значителни средства в редица големи фармацевтични компании, разработващи ваксини за COVID-19.

Berkshire е купи акции в Merck & Co., Bristol Myers Squibb Co. и AbbVie Inc., инвестирайки в ценните книжа на всяка от тях в размер на около 1,9 млрд. долара. Това показват материалите, внесени от Berkshire в Комисията по ценни книжа и борсата на САЩ.

Освен това инвестиционната компания на Buffett е закупила допълнителни акции на Pfizer за 136 милиона долара.

Инвестицията на Бъфет във фармацевтични компании са направени преди да се появат новините за успеха на ваксините COVID-19 на Pfizer Inc. и BioNTech SE, както и Moderna Inc. Това паказва увереност на известния финансист в перспективите за растеж в сектора, пише Dow Jones.

"В миналото Бъфет даде ясно да се разбере, че ако ще инвестира във фармацевтичната индустрия, ще възприеме " кошничен " подход и ще придобие дялове в няколко компании наведнъж, вместо много голям дял в една от тях", отбелязва инвеститорът от Berkshire и управител на портфейл в Cheviot Value Management, Дарън Полок.

През последното тримесечие Berkshire продължи да се отървава от банкови акции. Инвестиционната компания на 90-годишния Бъфет почти наполовина намали дела си в Wells Fargo & Co., а също така продаде почти целия си дял в JPMorgan Chase & Co. Освен това Berkshire се освободи от своите книжа на PNC Financial Services Group Inc. и M&T Bank Corp.

В същото време Berkshire увеличи дела си в Bank of America (BofA) с около 9%. Според FactSet в момента инвестиционната компания притежава почти 12% от BofA.

Тази година Berkshire активно инвестира в собствените си акции: за първите три тримесечия на 2020 г. компанията изкупи обратно своите ценни книжа на пазара за 15,7 милиарда долара.