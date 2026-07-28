Американският фармацевтичен гигант Eli Lilly назначи Анамария Симион за генерален мениджър за България и Сърбия. Тя ще отговаря за развитието на бизнеса на компанията на двата пазара, като сред основните й приоритети ще бъдат достъпът на пациентите до иновативни терапии, развитието на местните екипи и използването на дигитални решения.

Симион идва от централата на Eli Lilly в Индианаполис, САЩ, където до момента е Международен старши директор "Човешки ресурси". Преди това тя ръководи глобални проекти за бизнес трансформация, включително внедряване на решения с изкуствен интелект и промени в регулаторни процеси.

Новият ръководител на компанията за България и Сърбия посочва като основни цели ускоряването на достъпа на пациентите до терапии в области като метаболитни заболявания, онкология, имунология и неврология, както и задълбочаване на партньорствата със здравната система и медицинската общност.

Сред приоритетите й ще бъде и използването на изкуствен интелект и дигитални инструменти за оптимизиране на процесите и по-бързо достигане на нови продукти до пазара.

Източник: Eli Lilly

Анамария Симион има над 15 години опит в Eli Lilly, като е заемала различни позиции в областта на маркетинга, човешките ресурси и бизнес трансформацията. В периода 2020-2023 тя управлява обединяването на два регионални HR клъстера - Централна и Югоизточна Европа, в единна структура, обхващаща 16 държави.

От 2023 до 2025 г. като директор "Бизнес трансформации" тя ръководи проекти, свързани с внедряването на изкуствен интелект, регулаторни процеси и производство. Компанията посочва, че под нейно ръководство AI решения са довели до значителни оперативни подобрения в рамките на първата година от внедряването им.

Преди управленските си роли Симион има опит в продуктовия маркетинг и управлението на брандове в терапевтични области като ревматология, ендокринология и дерматология. Тя е магистър по фармацевтичен бизнес и биотехнологии от Европейското училище по фармацевтични изследвания (EPHOS) в Испания и магистър по биомедицина и молекулярна биология от Университета в Жирона.

Eli Lilly е сред най-големите фармацевтични компании в света, а през последните години растежът й е силно свързан с Mounjaro - терапията за диабет тип 2 и контрол на теглото, която се превърна в един от най-успешните нови медикаменти на глобалния пазар.