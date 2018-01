Източник: All Channels

От началото на януари Иван Янакиев е новият управляващ директор на Аll Channels| PR, част от All Channels Communication Group.

Той има над десет години опит в областта на корпоративните и вътрешни комуникации, маркетинга и връзките с обществеността на международни компании и институции в редица сектори - политика, телекомуникации, технологии и FMCG.

В работата си Янакиев ще постави фокус върху стратегическото и бизнес развитие на All Channels | PR, утвърждавайки лидерските позиции на добре познатия бранд като една от водещите PR агенции на пазара. Основни приоритети в работата му ще бъдат предлагането на по-ефективни интегрирани решения както за съществуващите, така и за новите клиенти на групата. Освен това, с опита си Иван Янакиев ще допринесе за обогатяването на PR обслужването на агенцията чрез иновативни стратегически анализи, нестандартни активации в медиите, персонализирани комуникационни подходи с фокус върху технологиите и дигитализацията.

През последните три години Иван Янакиев работи за All Channels | PR, отговаряйки за едни от най-големите клиенти на агенцията като Мтел, LG Electronics, Discovery Networks, Eurosport, Philips, Amstel, Stolichno, Starobrno, Ариана, Крадецът на ябълки, Jameson, Coca-Cola HBC, Decathlon, Mastercard, проекти по линия на Fleishman Hillard и много други. През тези три години той е в основата на едни от най-впечатляващите и награждавани интегрирани и комуникационни кампании както на All Channels Communication Group, така и на All Channels | PR.

След като завършва образованието си в университета Albert Ludwigs във Фрайбург, Германия, Иван трупа солиден дългогодишен опит в Центъра за европейска политика (CEP), където в ролята си на PR мениджър се занимава с външни и вътрешни комуникации, международни събития и реализирането на големи стратегически проекти в областта на политическите комуникации, какъвто е спасителният план за Гърция от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Уучаства като външен консултант в разнообразни международни проекти, реализирани в Германия, Швейцария, Франция и Великобритания като старта на мащабната платформа на Volkswagen в областта на нанотехнологиите.