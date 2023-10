Бившият главен изпълнителен директор на фалиралата борса за криптовалути FTX - обвиняемият Сам Банкман-Фрайд е обмислял да предложи на Доналд Тръмп $5 милиарда, за да го разубеди да се кандидатира за президент. Това твърди писателят Майкъл Люис в интервю за CBS. Мотивите на "криптокраля" били опасенията му относно възприеманата от Тръмп "заплаха за американската демокрация".

Босът на FTX обаче се отказал от реализирането на тази си идея, заради краха компанията му.

Писателят Майкъл Люис описва "криптокраля" като комарджия, който преминава в света на криптовалутите и разпознава недостатъците на съществуващите борси. Той вижда възможност да създаде по-добра платформа, "преминавайки от хазарт към изграждане на едно по-добро крипто казино".

Предстоящата книга на Люис "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon", излиза на пазара на днешния 3 октомври, което съвпада с началото на съдебния процес срещу Банкман-Фрайд. Люис характеризира книгата си като "уникална перспектива за съдебните заседатели в сравнение с разказите на обвинението и защитата."

Източник: GettyImages

Обвиненията срещу бившия вече "криптокрал" могат да доведат до години затвор, ако той бъде признат за виновен. Криптомилиардерът пледира невинен по седем обвинения за измама и конспирация, свързани с фалита на FTX през ноември 2022 година.

Днес Доналд Тръмп също е обвиняем. Бившият президент на САЩ определя гражданското дело срещу него за мошеничество в бизнес практиките му като "политически мотивирана измама". На 27 септември съдия в щата Ню Йорк постанови, че Тръмп "многократно" е представял неверни данни за богатството си пред банки и застрахователи. Доналд Тръмп обжалва решението.

В САЩ догодина предстоят президентски избори, за които Тръмп е водещ кандидат на Републиканската партия.