Милиардерът Джордж Сорос е дал стотици хиляди долари за про-европейската кампания срещу "Брекзит". Това се посочва в публикации на редица британски медии.

Кампанията The Best for Britain, чиито организатори се борят за оставането на Обединеното кралство в Европейския съюз (ЕС), са получили над 400 хиляди паунда или 550 хиляди долара от фондацията на Сорос Open Society, твърдят от Guardian Telegraph.

Според неназовани източници тези средства са били преведени на кампанията от юни 2017 година насам. От фондацията все още не са излезли със становище по твърденията.

Британските медии цитират председателя на The Best for Britain Малок-Браун, който посочва, че фондацията е допринесла, заедно с други донори, за работата им.

От Telegraph посочват, че Сорос, заедно с тримата основни донори на кампанията, цели да предизвика нов референдум за оставането на Великобритания в ЕС.