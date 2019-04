Първа инвестиционна банка стартира нова промоционална кампания, посветена на предстоящите празници и абитуриентските балове. От 12 април до 31 май 2019 г. избрани продукти от богатата палитра Gold&Silver ще се предлагат с отстъпка от 5% при плащане с карта, издадена от Fibank.

Екипът на Дирекция "Злато и нумизматика" е селектирал общо 18 продукта с модерно звучене, съвременен дизайн и разнообразни възможности за носене. Създаването на различните изделия, включени в промоцията, е вдъхновено както от природата и нейната красота, така и от някои извечни символи на България. Всеки един продукт носи богато символно послание и емоционален заряд за този, който ще го носи.

Д-р Валентина Григорова-Генчева - Директор на Дирекция "Злато и нумизматика" във Fibank ни разказва повече за кампанията и продуктите, включени в нея. Тя ще ни разкрие и какви нови продукти да очакваме през 2019 г.

- Г-жо Генчева, какво подготвяте за великденските празници и абитуриентите?

Както всяка година, представяме широка палитра продукти от благородни метали, насочени, както към най-младите ни клиенти, така и към близките им, които искат да ги зарадват с ценен и запомнящ се подарък.

За първи път през тази година от 12 април до 31 май промотираме не само в онлайн магазина ни Fibank Gold & Silver, но и в офисите на Fibank, 18 продукта от злато и сребро за абитуриенти. Всеки, който закупи един или повече от тях и плати с карта, издадена от Fibank, ще получи 5% отстъпка.

- От какво е вдъхновена кампанията?

Основната цел на кампанията е да стимулираме младите по-активно да използват дебитните и кредитните си карти, но и да обърнат внимание на изделията от злато или сребро, които не са от хитовите сред младежката аудитория подаръци. По-голямата част от продуктите са с модерно звучене, съвременен дизайн и разнообразни възможности за носене. Мотото на промоционалната кампания "Абитуриентският бал - повод, който си заслужава, подарък, който остава" е свързано с европейската традиция на зрелостниците да се подаряват ценности като своеобразна награда, корона, която увенчава успешния финал на един етап от живота на човека. Много абитуриенти избират пътешествието пред ценностите, но, колкото и вълнуващи да са спомените от преживяното по света, едно златно кюлче или една монета носят в себе си много по-силни послания и в допълнение притежават висока стойност. Създаването на различните изделия, включени в промоцията, е вдъхновено както от природата и нейната красота, така и от някои извечни символи на България. Със сигурност те ще бъдат верни спътници и своеобразни талисмани на онези абитуриенти, които ще продължат образованието си в чужбина.

- Разкажете ни малко повече за продуктите, включени е промоцията?

Продуктите от нашия подбор са ориентирани както към момичетата, така и към момчетата. Разбира се, има някои от тях, които са предимно за младежите - любители на адреналина и моторите, а други са предназначени основно за носене от девойките. Производители на промоционалните изделия са наши дългогодишни партньори, чиито официални представители сме за България и Балканите. Това са реномираната швейцарска рафинерия ПАМП (ProduitsArtistiquesdeMétauxPrécieux) и Новозеландският монетен двор.

Кюлчетата, включени в абитуриентската промоция, са изработени от злато с проба 999.9/1000 или сребро с чистота 999/1000. Монетите са от сребро 999/1000, с тегло от 1 тройунция (31.1035 г), и носят върху себе си атрактивни цветни изображения, а някои са с частично позлатяване върху определени елементи.

ПАМП е една от водещите световни компании за рафиниране и преработка на благородни метали. Основана в Киасо (Chiasso), Швейцария, през 1977 г., фирмата е известна преди всичко като производител на инвестиционно злато, което се продава в целия свят, пионер и лидер в създаването и търговията с мини златни кюлчета. Продуктите, произведени от ПАМП, отговарят на стандартите за качество на инвестиционното злато (Good Delivery), приети от Швейцарската национална банка, Лондонската метална борса (The London Bullion Market Association, LBMA), Нюйоркската стокова борса (The New York Commodity Exchange, COMEX) и Токийската стокова борса (The Tokyo Commodity Exchange, TOCOM). Вярна на швейцарския перфекционизъм и високите световни изисквания към качеството на златото, компанията ПАМП произвежда широка гама от стоки, изработени от масивно злато: кюлчета, монети, медали, бижута и часовници, пакетирани в характерната сертификатна опаковка.

ПАМП е член на Лондонската метална борса като от началото на 2004 г. e една от петте рафинерии в света, избрани за референти в новата система за мониторинг (Proactive Monitoring System) на техническото качество на рафинериите със статут "Good Delivery".

Новозеландският монетен двор е производителят на монети с едни от най-атрактивните изображения и цветове в света, с неизменно високо качество, както на самите монети, така и на техните опаковки. Клиенти често се шегуват, че купуват новозеландските продукти повече заради атрактивната кутия, отколкото за самата монета.

- Какво бихте препоръчали като подходящ избор за момичета или момчета абитуриенти?

Обикновено свързваме подаръците за момичета с нещо за носене, обличане или обуване. Но колко хубаво би било, ако вместо роза или букет, който да увехне затрупан в купищата цветя и подаръци, абитуриентката получи една непреходно красива сребърна монета "Българска роза"!

От векове среброто е известно като метал за изработка на амулети и талисмани, а елегантното цветно изображение на царицата на цветята се откроява на неговия фон. То е допълнено от плътен, масивно позлатен бордюр - елемент от българска шевица. Това нумизматично бижу, създадено в Новозеландския монетен двор, става още по-привлекателно заради изключителната си опаковка: бижутериен цилиндър, увенчан от стилизирана роза, пълен с ароматизирани розови потпури и плътна външна кутия от гланциран картон. Монетата е придружена от подробен сертификат.

Изненада за момчетата би било обратното: вместо "съкровище" за криене по чекмеджетата у дома, нещо за носене: както през лятото, така и при празнични поводи. Дискретното, с издължена правоъгълна форма кюлче-медальон "Глаголица" е изработено от ПАМП, Швейцария, от масивно позлатено сребро, придружено от верижка от черна пресукана сурова коприна с бижутерска закопчалка. Едно стилно мъжко бижу, върху което са изобразени букви от първата българска азбука. Какъв по-добър символ за един зрелостник от най-българското, съхранено през вековете - писмеността?

Всяка една от нейните букви говори за сила и мощ, за духовност, пренесена във времето, за да пребъде България. Наименованието на старата българска азбука се свързва, както с думата глаголъ, означаваща "дума", така и с думата глаголати - "говоря", т.е. това са думи, които говорят.

И двата подаръка са особено подходящи за абитуриенти, които са избрали да продължат обучението си зад граница. За да носят със себе си частица от родината и нейните многовековни културни традиции.

Има и един много свеж подарък, който определено е все по-популярния тип "унисекс". Това е сребърното кюлче Emo Joy KISS от серията Емоджи на швейцарската рафинерия ПАМП. За по-младата аудитория не е необходимо да обяснявам, че в социалните мрежи половината от коментарите към съобщения или новини са под формата на емоджита. В топ 5 на най-популярните личица влиза и целувката. Дори да изключим от темата за абитуриентските балове размяната на романтични послания, пожеланието да бъдеш целунат от съдбата е повече от подходящо. Това означава да си щастлив, да успяваш, да преследваш мечтите си и да имаш много късмет - всичко, което е необходимо за един млад човек в началото на самостоятелния му живот.

И това сребърно кюлче на швейцарската рафинерия ПАМП е традиционно представено в защитна сертификатна опаковка, с верижка за окачване от черна сурова пресукана коприна с бижутерска закопчалка. Придружено е от специално изработен подробен сертификат.

- Какви новости да очакваме при продуктите от злато и сребро, предлагани от Първа инвестиционна банка?

Екипът на дирекция "Злато и нумизматика" навлиза в 19 година от началото на своята дейност. Време е да актуализираме нашата продуктова гама, да прекратим предлагането на някои вече изчерпали атрактивността си изделия. Дизайнът на някои любими на клиентите преди години кюлчета-медальони вече изглежда старомоден, други са отпаднали от продуктовия каталог на техните производители. Това налага създаването периодично на нови кюлчета и монети от злато и сребро, разработвани като наши собствени проекти, съвместно с дизайнерските екипи на партньорски компании. Такава е нашата практика от 2002 г. насам. През изминалите години сме създали над 30 собствени продукта от благородни метали, работим по нови проекти и през тази година. Изненадата ни ще бъде представена през есента, в момента мога само да загатна, че продуктите ще бъдат с модерен дизайн, ще имат и златна, и сребърна версия, и ще бъдат подходящи за всички влюбени.

Продължаваме и традиционния внос на вече много популярните златни и сребърни кюлчета и монети за съответната година по Лунния календар. Следващата - 2020 г., е първата от новия 12-годишен цикъл, година на мишката.

Fibank ще разпространява и всички нови емисии монети на БНБ - следващата ще излезе на пазара през юни т.г. като част от серията "Именити българи". Посветена е на братята Евлоги и Христо Георгиеви, видни възрожденски дейци, търговци, банкери и филантропи. Със сигурност всички, минавали по един или друг повод покрай сградата на Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски", са виждали внушителните статуи на двамата братя-дарители и радетели за създаването на първото българско висше училище в столицата.