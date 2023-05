Ако мислите, че можете да видите Биг Бен само в Обединеното кралство, то грешите. Луксозният казино курорт с британска тематика The Londoner Macao ви предоставя тази възможност. Той се намира в Макао, или така наречения Лас Вегас в Азия, разказва CNBC.

Китайският град отвори още един луксозен казино курорт. Той всъщност работи през последните две години, но отварянето му беше отложено заради строгите ограничения на Covid-19 и правилата за пътуване.

Инвестицията в курорта е 2 милиарда долара. Той притежава реплики на емблематичните сгради на Обединеното кралство, като Уестминстърския дворец, официалната резиденция на британския министър-председател на Даунинг стрийт 10 и мемориалния фонтан Шафтсбъри, други паметници в Лондон.

Las Vegas Sands е собственик на The Londoner Macao, както и на други казино курорти The Venetian Macao, The Parisian Macao, Sands Maco и The Plaza Macao & Four Seasons Hotel Macao - всички разположени по протежение на специален административен район на Китайската народна република, наречен Cotai Strip.

В другите хотели могат да се видят реплики известни европейски забележителности като Айфеловата кула и така наречения Голям канал на Венеция.

Източник: iStock

Голяма атракция за посетителите на The Londoner Macao без съмнение е представлението "Смяната на караула", според уебсайта на курорта. То дебютира по време на церемонията по откриването на казино курорта. Представлението ще се провежда шест дни в седмицата и ще включва над 20 танцьори и музиканти.

Освен да се снимат в мини Лондон, посетителите могат и да усетят вкуса на Лондон, като се отдадат на следобеден чай, вдъхновен от Алиса в страната на чудесата, или се качат в класическото черно такси за виртуално изживяване, а Дейвид Бекъм ще бъде шофьор, който ще ги разведе през любимите си места в града.

Когато човек мисли за Макао, първата мисъл често е хазартът, но градът се променя и сега предлага различно изживяване за всеки посетител.