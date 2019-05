Има много примери как децата на известните родители в Холивуд тръгват по-техните стъпки. В някои случаи обаче младите последователи задминават постиженията на семейството си и оставят дори по-ярка следа.

За финансовото състояние на децата, които имат повече пари от родителите си, разказва Business Insider.

Майли Сайръс

Актрисата и е натрупала доста солидно състояние, което надминава това на баща ѝ - кънтри певецът Били Рей Сайръс. Той стартира кариерата си на музикант през 1992 година, като след това взима и участие във филмови проекти. За всичкото това време Били е спечелил състояние от 20 милиона долара.

Богатството на дъщеря му възлиза на 160 милиона долара. Кариерата на Майли стартира с поредицата "Hannah Montana", като тя печели по 15 000 долара на епизод, а в последствие се реализирала и като певица.

Кайли Дженър

През настоящата година представителката на семейство Дженър се превърна в най-младия милиардер, спечелил богатството си сам. Майка ѝ Крис Дженър превърна цялата фамилия в звезди, благодарение на предаването "Keeping up with the Kardashians". Крис притежава състояние от 90 милиона долара.

Това обаче никак не е близо до състоянието на най-малката ѝ дъщеря, което стигна 1 милиард долара. Още на 21 години Кайли Дженър се превърна в най-младия милиардер, като голяма част от това дължи на козметичната си компания Kylie Cosmetics, оценявана на 900 милиона долара.

Дженифър Анистън

Джон Анистън е известен актьор в жанра сапунена опера. Той се появява и в редица телевизионни продукции. Кариерата му носи богатство от 10 милиона долара, което е почти незначително в сравнения с това на дъщеря му от 240 милиона долара.

Дженифър Анистън печели по-голямата част от него от хитовата поредица "Приятели". Епизод от нея носи на актрисата 1,25 милиона долара. Сериалът продължава да носи доходи на актьорите, след като Netflix плати по 2 милиона долара на всеки участващ в поредицата. Освен "Приятели" Дженифър Анистън е взела участие и в много други филмови проекти.

Джон Войт

Джон Войт започва кариерата си във филмовата индустрия още през 1969 година в драмата "Среднощен каубой". След малко над десетилетие той печели "Оскар". Звездният му път продължава с участието му в редица блокбърстъри. Нетното богатство на Войт е между 45 и 55 милиона долара.

Неговата дъщеря Анджелина Джоли има богатство от 160 милиона долара. Това се дължи на успешните ѝ роли в хитови проекти като "Лара Крофт", както и партньорства с модни марки като Louis Vuitton и други брандове.

Гуинет Полтроу

Блайт Данър започва кариерата си в Бродуей, където получава награда "Тони" за "Пеперудите са свободни" през 1970 година. Тя направи името си разпознаваемо с доброто си представяне в много филми и партньорските ѝ роли с други актьори. Така Данър успява да натрупа 45 милиона долара.

Нейната дъщеря Гуинет Полтроу разполага с 140 милиона долара. Тя печели "Оскар" през 1999 година с участието си във "Влюбеният Шекспир". Полтроу има и отделен бизнес, притежател е на лайфстайл марката Goop, която е оценявана на 250 милиона долара.

Бен Стилър

През 70-е години на миналия век Джери Стилър поставя началото на своята кариера заедно със съпругата си Ан Меара. Те са добри комедийни партньори. Джери става известен с неговите роли след това. Кариерата му носи 12,5 милиона долара.

Синът му Бен Стилър е натрупал 120 милиона долара, които печели по време на актьорската си кариера, участвайки в популярни телевизионни проекти като "Запознай се с нашите".

Майкъл Дъглас

Кърк Дъглас прави първите си стъпки в Холивуд през 1946 година. След това кариерата му процъфтява, като той е бил номиниран три пъти за "Оскар" и е имал главни роли в над 90 филма. Успехите му дават резултат и той е притежател на 80 милиона долара. Кърк и съпругата му даряват голяма част от парите си за благотворителни каузи.

Синът му Майкъл Дъглас притежава 300 милиона долара. Следвайки стъпките на баща си, той също записва доста успешни роли в киното като тази в "Американският президент". Майкъл печели "Оскар" за играта си в "Уолстрийт" през 1988 година и по-късно продължава кариерата си като филмов продуцент.