Amazon продължава да пробива в хранителната индустрия в САЩ. Гигантът отвори първия си голям магазин за хранителни стоки, наречен Amazon Go Grocery, съобщава CNBC. Той се намира в квартал Capitol Hill в Сиатъл, където е и централата на гигантът.

Компанията започна работа по магазина през 2015 г. Площта му е над 960 кв. м. В магазина няма да има каси, но ще има обслужващ персонал, който ще зарежда щандове и ще помага на клиентите да се ориентират, когато им е нужно. Пазаруващите могат да влязат, да сканират QR код от мобилното си приложение Amazon, да вземат каквото пожелаят в кошниците си и да излизат, когато приключат.

"Току-що започваме", каза Камерън Джейнс, вице президент в Amazon, отказвайки да коментира колко още магазина може да отвори компанията. Размерите на магазина в Сиатъл все още са по-малки от типичния американски магазин за хранителни стоки, който е над 3700 кв. м. За разлика от магазините Amazon Go, с които са предназначени за да обслужват оживени бизнес райони по време на часовете за закуска и обяд, Amazon Go Grocery ще бъде нещо като "квартален магазин", казва Джейнс.

Той е снабден с около 5000 артикула, включително пресни продукти, млечни, пакетирани морски дарове, сладки изделия, домакински стоки като кърпи и комплекти за хранене, както и голям набор от алкохол, включително вина и бира. Някои продукти, се доставят от доставчици на Whole Foods. Магазинът разполага с кафе-бар за самообслужване.

Технологията на обслужване без касиер вече се използва от някои от съперниците на компанията. Два технологични стартиращи компании, AiFi и Grabango, например, работят върху автономни системи за големи търговци на дребно, конкуриращи се с Amazon. По-рано този месец 7-Eleven, който има повече от 11 хил. магазина в Северна Америка, отвори магазин без каси близо до корпоративната си централа в Ървинг, Тексас. Засега магазинът е пилотен проект и е отворен само за служители, съобщиха от компанията. Отделът за търговия на едро на Walmart също изпробва технологията без каси в магазин в Далас, наречен Sam's Club Now.

Все пак усилията на Amazon в хранителните продукти не могат да бъдат игнорирани, пишат авторите на материала. Хората все още ходят в магазини за хранителни стоки, дори с разрастващия се възход на онлайн пазаруването, и Amazon знае това. Само около 3% от хранителните стоки в САЩ се поръчват по интернет. Поради размера си заради други бизнеси, като например Amazon Web Services, анализаторите казват, че Amazon е в състояние да експериментира в търговията на дребно, без да се притеснява за рентабилност.

Според съобщенията Amazon прогнозира, че годишните приходи от всички магазини на Amazon Go ще нараснат от 28 милиона долара през 2018 г. до 639 милиона долара през 2020 г., според информацията. Но Amazon не е отворил толкова магазини Go, колкото първоначално е предвиждал, се казва в доклада. И оперативните загуби от Go все още са балонни, каза тя. Amazon отказа да коментира тези номера. "Вярваме, че можем да бъдем печеливши", заяви Джейнс пред CNBC за бизнеса с хранителни стоки на Amazon.