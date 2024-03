Изложението на игралната индустрия BEGE и съпътстващата го конференция EEGS представиха новата концепция, под която ще се проведе юбилейното 15-то издание на събитията. Те ще се състоят тази година на 27-28 ноември в Интер Експо Център, София, като традиционно отново ще съберат на едно място професионалисти от бранша, идващи от три континента.

"Идеята за Proximity от миналата година еволюира, за да затвърди фокуса ни върху насърчаването на партньорствата, проучването на нови възможности за развитие на бизнеса и насърчаването на иновациите в индустрията", каза Наталия Баевска, проектен мениджър на двете събития. Обновената концепция се изразява най-добре в темата: "Proximity to business. Proximity to opportunities. Proximity to ideas"".

"Слоганите са подбрани, за да отразят ангажимента ни в посока събиране и обединение на бранша и създаване на отлична бизнес среда за игралната индустрия", допълни още Баевска.

По време на изложението участниците ще имат възможност да създадат нови контакти и партньорства, а по време на конференцията ще научат за най-новите трендове във всички сегменти на сектора.

BEGE затвърди позициите си като водеща бизнес платформа за игралната индустрия в източна и централна Европа, която събира на едно място световни компании, показващи последните си технологични разработки.

Конференцията EEGS, която се провежда едновременно с изложението, представя ключови за бранша въпроси и ги поставя за обсъждане. Събитието създава възможност за споделяне на знания и информиране за тенденциите в индустрията като сред темите са използване на криптовалути и блокчейн технологията в сектора, регулаторните промени в региона, внедряването на нови технологии.

За допълнителна информация можете да се свържете с екипа на BEGE и EEGS на info@balkangamingexpo.com и info@eegamingsummit.com