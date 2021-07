Администрацията на Суецкия канал съобщи в неделя, че е постигнала споразумение около финансовия спор със собствениците на контейнеровоза, който блокира морския път за почти седмица по-рано тази година, предава Associated Press. Местните власти не разкриват размера на сумата, която Shoei Kisen Kaisha Ltd., японският собственик на Ever Given, ще трябва да плати.

Контейнеровозът ще бъде освободен в сряда, когато споразумението ще бъде парафирано на официална церемония.

Ever Given успя да запуши един от най-важните морски маршрути в света на 23 март. Освобождаването му отне шест дни. А след това контейнеровозът бе задържан в езеро по средата на канала, заедно с по-голяма част от екипажа, докато властите и компанията собственик преговаряха по размера на компенсацията.

Средствата ще покрият операцията по изваждане на кораба; разходите на останалите кораби, които останаха в канала; както и загубените транзитни такси за Суецкия канал.

AP припомня, че администрацията настояваше за $916 млн., а по-късно сумата бе намалена до $550 млн. Генерал-лейтенант Осама Раби, директор на администрацията на Суецкия канал, съобщи, че двете страни са подписали споразумение за неразкриване на информация относно сумата. Очаква се тя да бъде съобщена при парафирането в сряда.