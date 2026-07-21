Покупка на вестник, добавяне на канали, абонаменти за медии - да плащаш за информация никога не е било необичайно. Ситуацията обаче се променя, когато тази информация идва от президента на една от най-големите икономики и други влиятелни хора и може да повлияе на световните пазари.

Медийната компания на Доналд Тръмп обяви, че планира да стартира платена услуга, предоставяща "за милисекунди" достъп до публикации от множество високопоставени акаунти на институционални клиенти.

Според Euronews Truth API ще използва технология, която позволява на две различни компютърни програми да взаимодействат помежду си, което осигурява по-бързо автоматизирано проследяване на потока. Така платилите ще могат да се възползват от постоянен информационен поток и архивни публикации от 2022 година насам.

Макар на този етап да не е посочено дали акаунтът на президента ще бъде част от "пакета", той остава най-влиятелният ползвател на социалната мрежа. Проблемът - възможността услугата да предоставя ключова икономическа информация предварително на малка група от хора, като им даде неетично (и незаконно) преимущество. Подобни действия няма да са изненада - от встъпването си в длъжност Тръмп многократно е критикуван за злоупотреба с положение.

В началото на месеца Forbes обяви, че той e cпeчeлил 1,2 милиapдa дoлapa oт ĸpиптoвaлyти само пpeз 2025 г., благодарение на които почти е утрои богатството си. През пъpвaтa cи гoдинa като пpeзидeнт обаче той нe caмo e инвecтиpaл в индycтpията, нo и e пpeдпpиeл мepĸи зa нaмaлявaнe нa peгyлaциитe, ĸoeтo e пoвишилo cтoйнocттa нa гoлямa чacт oт aĸтивитe мy. В резултат на това, Cлyжбaтa зa пpaвитeлcтвeнa eтиĸa нa CAЩ разследва cитyaциятa за ĸoнфлиĸт нa интepecи.

Други социални мрежи като Х вече използват технологията API (интерфейс за приложно програмиране). Проблемът обаче е друг - каква икономическа информация ще достига до платилите и кога? Възможно е, подобно на други начинания на президента на САЩ, обещанието за ексклузивност да остане просто маркетингов трик за привличане на абонати. Компанията заяви, че клиентите вече са се регистрирали, но все още привлича допълнителни партньори. Очаква се Truth API да стартира на 1 август тази година.