Производителите на маслини от полуостров Халкидики в Гърция алармират, че 90% е от реколтата им е некачествена. Топлата зима и слабите дъждове са унищожили маслиновите плантации на Халкидики, и така почти без приходи остават около 20 000 фермери от региона.

На пазара вече почти няма маслини от Халкидики, както и произведен там зехтин, съобщи БНР. Тази година маслиновите плантации не могат да покрият дори разходите си, споделят собствениците им.

Председателят на съюза на фермерите от област Халкидики съобщи, че не работят 150 цеха за преработка на маслини за зехтин, като загубата заради това е над 200 милиона евро.

Фермери от Халкидики съобщават, че започват да прилагат нови технологии за обработка на маслиновите гори в сътрудничество с гръцки експерти, а също и специалисти от други европейски страни.

Въпреки това не може да се гарантира, че следващата година в Халкидики ще има добив от качествени маслини и съответно производство на зехтин, отбелязват експерти.

А преди около месец стана известно, че цeнaтa нa зexтинa в Гъpция ocтaвa (дocтa) виcoĸa, въпpeĸи чe пpoдyĸтът ce пpoизвeждa в cтpaнaтa. Зexтинът гpъцĸo пpoизвoдcтвo имa(ше) зaвишeнo тъpceнe нa eвpoпeйcĸия пaзap, ĸaтo цeнaтa мy e пo-виcoĸa cpeднo c 18% в cpaвнeниe c минaлaтa гoдинa. Ocвeн тoвa, цeнaтa oт пpoизвoдитeл нa гoдишнa бaзa ce e yвeличилa c oĸoлo 20%, и пopaди cĸъпия тoĸ.