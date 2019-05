Джули Зуо е само на 25 години, когато става мениджър във Facebook. Днес тя е вицепрезидент там, отговаряща за продуктовия дизайн. В новата си книга "The Making of a Manager: What to Do When Everyone Looks to You" тя разказва кой е най-добрият начин да постигнете повишението, което желаете.

След като завършва университета Stanford, Зуо започва стаж във Facebook и бързо расте в кариерата си, като става мениджър само на 25 години. Това се случва през 2008 година. Днес, като вицепрезидент, тя решава да напише книгата, за да помогне и на други да се издигнат.

Според нея, най-добрият начин да бъдете забелязани и да получите мечтаното повишение, е да сте пределно ясни в намеренията си пред вашия мениджър - и пред себе си.

Първо, задайте си въпроси като "Какво ви интересува?", "Къде се виждате след три години?", "Какви умения са ми нужни, за да успея?". Когато получите отговорите им, обърнете се към прекия ви ръководител, който да ви помогне. Попитайте него какво е нужно, за да получите повишението, кои са областите, в които трябва да работите повече, кои са уменията, които трябва да научите.

Най-добрият начин, казва тя, е да гледате на кариерата си в перспектива - да решите къде искате да стигнете и да определите малките стъпки, които ще ви заведат там.