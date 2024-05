Много инвеститори се обръщат към хедж фондовете, с надеждата да намерят някаква добра инвестиционна идея. В тази насока, сега ще погледнем към петте акции, които в най-голяма степен са на радара на този род инвестиционни схеми.

Пазарът в САЩ поддържа силно представяне през първото тримесечие на 2024 г., като индексът S&P 500 се повиши с 10,6%, запазвайки инерцията си от предходното тримесечие. На пазара преобладава оптимизъм за меко приземяване на икономиката.

Оптимизмът относно генеративния изкуствен интелект, който допринесе за ралито на пазара през 2023 г., се запазва през 2024 г. Оценката на компаниите с мега капитализация значително влияе върху индекса S&P 500.

Повечето хедж фондове са склонни да се фокусират повече върху компании с висок потенциал за растеж и относително ниска оценка. Мениджърите на хедж фондове вярват в дългосрочната възвръщаемост, както Чарли Мънгер от Berkshire Hathaway веднъж цитира: "Големите пари не са в купуването и продажбата, а в чакането."

Мениджърите на фондове провеждат задълбочени проучвания, за да идентифицират акции с огромен потенциал за растеж, които могат да генерират възвръщаемост и положителна алфа дори в трудни времена. Ето и петте акции:

5. Vulcan Materials Company (NYSE:VMC)

Доходност за 2024 г.: 8,6%

Брой притежания на хедж фондове през Q4: 41

Създадена през 1909 г., Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) произвежда и доставя строителни инертни материали и работи чрез сегменти за инертни материали, асфалт, бетон и калций. Компанията Vulcan Materials (NYSE:VMC) отчете годишен ръст на приходите от 6,38% през 2023 г. в сравнение с предходната година, а прогнозата за текущата година е за ръст от 23,40%.

В разговора за приходите на Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) за първото тримесечие на 2024 г. ръководството сподели своите виждания за компанията и текущото тримесечно представяне. Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) надмина очакванията за печалби през Q1 на 2024 г. Цикличността на индустрията и конкуренцията може да представляват потенциални рискове за Vulcan Materials Company (NYSE:VMC), докато растежът в индустрията, силната ценова мощ и увеличеното търсене помагат за смекчаване на тези рискове.

Baron Real Estate Fund заяви следното по отношение на Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) в писмото си за инвеститори за първото тримесечие на 2024 г.:

"Добавихме към нашата позиция във Vulcan Materials Company (NYSE:VMC) през последното тримесечие. Vulcan е компания, свързана с недвижими имоти, която е най-големият производител на строителни инертни материали в САЩ. Vulcan генерира приблизително 90% от брутната си печалба от добив, обработка и транспортиране на натрошен камък, пясък и чакъл (наричани заедно "инертни материали") от своите кариери.

Балансът от неговата брутна печалба се получава от стратегически разположени готови бетонови смеси и асфалт. Продуктите на компанията се продават и използват в инфраструктурни проекти като магистрали, както и жилищно и нежилищно строителство. Vulcan има местни лидерски позиции в целия си отпечатък.

Вярваме, че инертните материали са привлекателен бизнес поради две основни причини:

Високите бариери за навлизане ограничават новата конкуренция: Трудно се получават разрешителни за откриване на нови кариери и процесът на одобрение обикновено отнема от 5 до 10 години

Постоянна ценова сила през цикли: производители на инертни материали исторически са се радвали на голяма ценова мощ поради трудността при откриването на конкурентни нови кариери, ограничените заместители на качествените инертни материали и високото съотношение тегло/цена, което прави транспорта скъп спрямо цената на материала. През последните 30 години цените на инертните материали са се увеличили средно с 4% годишно..."

4. Xylem Inc. (NYSE: XYL)

Доходност за 2024 г.: 20%

Брой притежания на хедж фондове през Q4: 32

Основана през 2011 г., Xylem Inc. (NYSE: XYL) е специализирана в проектирането, производството и обслужването на инженерни продукти и решения. Компаниите за управление на инвестиции разглеждат Xylem Inc. (NYSE:XYL) като потенциално печеливша възможност. Artisan Mid Cap Fund обсъди Xylem Inc. (NYSE:XYL) в писмото си за четвъртото тримесечие на 2023 г., като добави малка позиция към портфолиото си.

Въпреки това, поради повишената си рентабилност, Xylem Inc. (NYSE:XYL) вече е увеличена до напълно претеглена инвестиция през последното тримесечие. Xylem Inc. (NYSE:XYL) е водеща компания в бизнеса с пречистване на вода и отчита ръст на приходите от 28,59% на годишна база през 2023 г., с прогнозен ръст от 10,80% за текущата година. Скорошното поскъпване на акциите и потенциалът за дългосрочен растеж правят Xylem Inc. (NYSE:XYL) доходоносна инвестиция, според редица портфолио мениджъри.

Artisan Mid Cap Fund заяви следното по отношение на Xylem Inc. (NYSE:XYL) в писмото си до инвеститор за първото тримесечие на 2024 г.:

"Забележителните добавки през тримесечието включват Xylem Inc. (NYSE:XYL), NVR и Equifax. Xylem е световен лидер във водните технологии в помпи, интелигентни измервателни уреди и услуги за пречистване.

Повече от 80% от продажбите на компанията идват от пазари, където тя поддържа пазарна позиция №1 или №2. Бизнесът с помпи на Xylem (продаван предимно на комунални услуги) е стабилен и печеливш, осигурявайки капитал за инвестиране в иновативни решения, като интелигентни измервателни уреди. В средата на 2023 г. Xylem завърши придобиването на Evoqua, което му осигури водеща позиция в бизнеса с пречистване на вода в САЩ.

Вярваме, че компанията е в началото на завладяващ цикъл на печалба. Продажбите на интелигентни измервателни уреди се възстановяват от проблеми с веригата за доставки, синергията на разходите и приходите от придобиването му е в началото, а новоназначеният и уважаван финансов директор трябва да помогне за катализирането на дългоочакваното разширяване на маржа.

Междувременно нарастващото търсене на решения на предизвикателствата, свързани с устойчивостта на водата, трябва да бъде тенденция за години напред. Финансовите резултати потвърждават тезата, включително приходи, маржове и печалби, които надхвърлят очакванията. Решихме да включим позицията в CropSM на портфолиото."

3.Turning Point Brands, Inc. (NYSE:TPB)

Доходност за 2024 г.: 24,35%

Брой притежания на хедж фондове през Q4: 16

Създадена през 1988 г., Turning Point Brands, Inc. (NYSE:TPB), произвежда, продава и разпространява маркови потребителски продукти. Компанията работи чрез сегменти Zig-Zag Products, Stoker's Products и Creative Distribution Solutions. Според Turning Point Brands, компанията продължи да напредва през първото тримесечие и генерира резултати в съответствие с и понякога по-добри от очакванията.

Потенциалът за растеж на Turning Point Brands, Inc. (NYSE:TPB), възможността за разширяване и разпознаването на марката я правят инвестиционен избор сред потенциалните купувачи. Анализаторите имат силна вяра в бъдещия проспект на компанията. Прогнозата за растеж на Turning Point Brands, Inc. (TPB) за текущата година е 7,60%.

Atai Capital Management заяви следното по отношение на Turning Point Brands, Inc. (NYSE:TPB) в писмото си за инвеститори за първото тримесечие на 2024 г.:

"Turning Point Brands, Inc. (NYSE:TPB) е производител, търговец и дистрибутор на маркови потребителски продукти. Бизнесът има три сегмента, които ще обсъдим скоро: Stoker's, Zig-Zag и New-Gen.

Turning Point Brands имаше доста забързано минало с няколко стратегически центрове и трима изпълнителни директори през последните няколко години. Това не е много обичана компания и много инвеститори се опариха след нейното IPO през 2016 г.

Почти всички, с които съм говорил, изглежда имат отрицателно мнение/история за Turning Point. В това обаче се крие възможността и ние вярваме, че компанията вече е настроена за MSD или по-висок консолидиран растеж на горната линия (с изключение на сегмента от ново поколение) и дори по-бърз растеж на крайната линия.

Искам да добавя допълнителен цвят тук. Инвеститорите, които преди това са загубили пари от Turning Point Brands, обикновено надплащат на фона на това, което предполагаха, че ще бъде бърз растеж в един от неговите сегменти. През 2018-2019 г. се очакваше техният сегмент от ново поколение да продължи бързата си траектория на растеж чрез придобивания и органичен растеж, но FDA предприе репресии срещу Vapes/E-Cigs, оставяйки този бизнес в безизходица до днес. От 2020-2021 г. Zig-Zag беше свръхпечеливш и инвеститорите погрешно екстраполираха този растеж в бъдещето..."

2. Avid Bioservices, Inc. (NASDAQ:CDMO)

Доходност за 2024 г.: 26,92%

Брой притежания на хедж фондове през Q4:21

Avid Bioservices, Inc. (NASDAQ:CDMO), регистрирана през 1981 г., е организация за разработка и производство по договор. Компанията работи в индустрия, която се счита за устойчива на рецесия и има постоянна клиентска база, което я прави привлекателна инвестиционна възможност. Avid Bioservices, Inc. (NASDAQ:CDMO), се сблъска със спад през последните тримесечия, както се споменава в писмото на Laughing Water Capital за четвъртото тримесечие на 2023 г., поради краткосрочни насрещни ветрове. Въпреки това повишеното търсене, разширяването на капацитета и специализацията на Avid Bioservices продължават да привличат инвеститори.

Laughing Water Capital заяви следното относно Avid Bioservices, Inc. (NASDAQ:CDMO) в писмото си за инвеститори за първото тримесечие на 2024 г.:

"Както знаете, голяма част от нашето портфолио е инвестирано в организации за производство на лекарства по договор (CDMO), свързани с биологични или големи молекули фармацевтични продукти; по-конкретно, ние притежаваме акции в Lifecore Biomedical (LFCR), CDMO, фокусиран върху работата по запълване и завършване на инжекционни лекарства, и Avid Bioservices, Inc.(NASDAQ:CDMO), който е фокусиран върху производството на лекарствени вещества за еднократна употреба.

Привлечен съм от тези инвестиции, защото в мащаб, късен етап и търговският бизнес е сравнително устойчив на рецесия (клиентите не спират да финансират лекарства, които са близо до одобрение, и пациентите не спират да приемат рецептите си по време на икономически спад).

Клиентите са изключително привързани (преминаването към нов производител изисква преглед от FDA), индустрията е настроена да се възползва от огромни попътни ветрове (повече от половината от лекарствата, които в момента се разработват, са големи молекули, големите молекули са недостатъчно проникнали в световен мащаб) и исторически конкуренцията е била рационална (капацитетът е рядко се основава на спецификации - по-скоро CDMOs добавят капацитет, когато клиентите им поискат това).

Освен това, макар че в момента и LFCR, и CDMO не генерират много пари и по този начин се "приемат" лошо, и двете имат наличен капацитет в момент, когато капацитетът е оскъден, и трябва да се възползват от огромен оперативен ливъридж през следващите няколко години, тъй като този нов капацитет е пълен до горе. Важното е, че динамиката на индустрията, както и увеличаването на количеството подробности за съответните им тръбопроводи предполагат, че и за двете компании запълването на капацитета им е по-скоро "кога", отколкото "ако". Така тезата и за двете имена е, че сме само на няколко години от сериозен ръст."

1. A-Mark Precious Metals, Inc. (NASDAQ: AMRK)

Резултати през 2024 г.: 36,6%

Брой притежания на хедж фондове през Q4: 15

A-Mark Precious Metals, Inc. (NASDAQ: AMRK), създадена през 1965 г., е компания за търговия с благородни метали. Инвеститорите смятат, че благородните метали са безопасна инвестиция по време на нестабилност на пазара и той е по-малко чувствителен към променящите се пазарни условия. Значителното вътрешно закупуване, извършено през февруари 2024 г., повиши доверието сред инвеститорите в перспективите за растеж на A-Mark Precious Metals, Inc. Прогнозата за растеж на A-Mark Precious Metals, Inc. (NASDAQ: AMRK) за следващата година е 75,60%.

Мениджърите на хедж фондове също са оптимисти относно повишаването на стойността на A-Mark Precious Metals, Inc. (NASDAQ: AMRK). В писмото за четвъртото тримесечие на 2023 г. Kingdom Capital Advisors обсъдиха подробно A-Mark Precious Metals, Inc. (NASDAQ: AMRK). Kingdom Capital Advisors вече не държи A-Mark Precious Metals, Inc. (NASDAQ: AMRK), но очаква да го придобие обратно на по-ниски цени поради потенциала му за растеж.

