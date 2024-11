Акциите на американската авиокомпания United Airlines Holdings и на инвестиционната компания Raymond James Financial през октомври станаха лидери по ръст на котировките сред компаниите, формиращи американския борсов индекс S&P 500 (включва 500-те най-големи по пазарна капитализация борсово търгувани щатски компании).

Акциите на авиокомпанията поскъпнаха през месеца с доста впечатляващите 40,9%, а тези на инвестиционната компания - с 21,7%. От началото на текущата година досега, акциите на United Airlines са поскъпнали с 94,9% (т.е. авиокомпанията почти е удвоила стойността си), а на Raymond James Financial - с 33,7%.

В петицата по темп на поскъпване на акциите през октомври, влязоха ценните книжа на: круизните оператори Carnival Corp. и Royal Caribbean Cruises - като книжата им поскъпнаха съответно с 19,9% и 17,5%, а поскъпването при книжата на производителя на замразени продукти от картофи Lamb Weston Holdings Inc. беше с 19,3%.

Освено това, през месеца се повишиха с висок темп и цените на акциите на: Palantir Technologies - със 17,4%, GE Vernova Inc. - с 16,7%, Garmin Ltd. - с 16,4%, Norwegian Cruise Line - с 16,2%, General Motors - с 15,9%, Wells Fargo & Co. - с 15,8%, Delta Air Lines - с 15,1%, Williams Cos. и Snap-on Inc. - с 15%.

Топ 15 се допълва от ценните книжа на Nvidia Corp., с ръст от 14,7% през месец октомври, пише Финмаркет.

Същевременно сред секторните подиндекси на S&P 500, само 5 от 11-те отбелязаха повишение през октомври. Най-значителен ръст през месеца отбелязаха компаниите от финансовият сектор и комуникационните услуги - съответно с 3,8% и 3,5%.

Индексът S&P 500 завърши октомври с ръст от 0,9%. За 10-те месеца на годината, той е добавил 19,6%.