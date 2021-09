Комисията по ценните книжа и борсите в Съединените американски щати започна пълно разследване в Activision Blizzard, разработчик на популярни игри като World of Warcraft и Call of Duty, предава The Wall Street Journal. Комисията ще провери как компанията е реагирала на обвиненията, отправени от служители, относно сексуални посегателства и дискриминация, твърдят източници на изданието. Привикани на разговор са някои от старшите мениджъри, включително дългогодишния главен изпълнителен директор Боби Котик.

Говорител на компанията потвърждава разследването, но отказва коментар.

Агенцията е настояла и за стенограми от срещите на борда на компанията от 2019 г., личните досиета на шестима бивши служители и споразуменията за прекратяване на трудовите договори, които компанията е подписала тази година с някои от служителите. Документи сочат още, че Blizzard ще трябва да предостави и комуникацията на Котик с други старши мениджъри по въпроси, свързани с оплакванията за тормоз и дискриминация.

Проверката засилва регулаторния натиск на Activision, най-големият разработчик на видеоигри в САЩ по пазарна капитализация. Комисията търси повече информация, за да установи дали Activision и мениджърите на компанията са разкрили коректно обвиненията за тормоз на работното място и неравенство при плащането, както и дали тази информация е била разкрита и пред инвеститорите и трети страни.

В края на юли California Department of Fair Employment and Housing заведе дело срещу Activision с обвиненията, че компанията плаща по-малко на жените отколкото на мъжете, както и че им предоставя по-малко възможности за повишения. Агенцията твърди още, че компанията е игнорирала оплакванията от жените относно сексуални посегателства, дискриминация и други.

Activision заяви, че ще оспори твърденията, които смята за неверни. Служителите отговориха с публично недоволство.