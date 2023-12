Средният американски бизнес затваря магазин след около 21 години. Някои бизнеси обаче продължават да съществува по-дълго - много по-дълго. Може да вземем например японска строителна компания Kongō Gumi, за която се предполага, че е основана през 578 г. сл. Хр., или италианската аптека Санта Мария Новела, която работи от времето, когато Микеланджело е рисувал Сикстинската капела.

Но как тези бизнеси оцеляват и продължават да бъдат успешни. Ето някои уроци по дълголетие от компании с много богат опит, събрани от Bloomberg.

Докато стане дъщерно дружество на Takamatsu Construction Group през 2006 г., Kongo Gumi беше най-старата непрекъснато работеща компания в света. Дори като дъщерно дружество, то все още работи по старомодния начин. Компанията се занимава с реставрацията на будистки храмове и други исторически сгради. Работниците се обучават в продължение на 10 години, като през това време понякога са изправяни един срещу друг, в нещо като състезание и се проверява кой занаятчия има най-много умения да работи с дървен материал и глина, традиционно използвани за изграждане на храмове.

Ресторантът St. Peter Stiftskulinarium

Тайната на успеха: Иновациите

St. Peter Stiftskulinarium доставя удоволствие на гостите в Залцбург, Австрия, вече над 1200 години. Ако не е най-старият ресторант в света, то е един от тях. Винарската изба преди е съхранявала съкровищата на монасите и е атракция на ресторанта.

Настоящите управители на ресторанта, Вероника Кирхмайр и Клаус Хаслауер, са си поставили за цел да разнообразят менюто отвъд шницела и щрудела. Сред предложенията за този месец е и така популярния напоследък брънч.

Хотел Olde Bell - основан около 1135 г.

Тайната на успеха: Мебелировката може да се промени, но обслужването трябва да бъде същото

Хотел Olde Bell се намира в близост до Лондон. През годините той се модернизира и разраства. Историята ражда още история, като Уинстън Чърчил, Борис Карлоф, Франклин Делано Рузвелт и Елизабет Тейлър са прекарали време в уютните стаи на хотела и уютния бар, където части от оригиналните стени са запазени.

Аптека Санта Мария Новела (di Santa Maria Novella), Флоренция ( от 1542 г.)

Ароматът Acqua della Regina, неразривно свързан с Катрин де Медичи, който е на основата на мускус, все още е един от най-продаваните продукти на Санта Мария Новела. Това е възможност за купувачите в днешно време да си вземат малко блясък и романтика от миналото. През 1533 г. Катрин де Медичи довела производител на парфюми, за когото се говори, че е бил отгледан от монасите на манастира Санта Мария Новела.Според разказа той създал този аромат по повод предстоящия й брак - подарък за бъдещия съпруг на Катрин: "парфюм, който омагьоса дворовете на Франция, въплъщавайки елегантността и изяществото на Флоренция."

Производителят на дрехи Brooks Brothers, основан през 1818 г.

Тайната: Интересувайте се от желанията на редовните си клиенти

Основан като малък производител на дрехи и магазин в Манхатън, Brooks Brothers снабдява малки и големи с колосани ризи и блейзъри в продължение на 200 години.. Когато Кен Охаши пое компанията в края на 2020 г., беше странен момент за бранда. За Охаши ключът към оцеляване на фона на Covid карантината беше да разбере от какво редовните му клиенти могат да купят повече. Отговорът според него е ежедневното облекло. Артикули като големи раирани ризи и панталони от рипсено кадифе сега представляват 40% от бизнеса на компанията, спрямо 20% преди пандемията. Охаши подчертава обаче, че спортното облекло на Brooks Brothers се прави по начина на Brooks Brothers.

Енергийната компания Consolidated Edison, основана през 1823 г. (като New York Gas Light Co.)

ConEd е доставчик на енергия за Ню Йорк и много от околните окръзи - най-старата непрекъснато работеща компания, регистрирана на Нюйоркската фондова борса. Тя дори предшества самия Томас Едисън, роден през 1847 г. Компанията, която някой ден ще носи неговото име, е известна като New York Gas Light Co. След като доминира на пазара за газови лампи в Манхатън компанията, преименувана на New York Steam Co. в началото на 1880-те — се подготвя да се превърне в основен играч в наскоро електрифицирания Ню Йорк в края на 19 век.

До 1890 г. не по-малко от 30 компании се стремят да осигурят електричество на домакинства и бизнеси в Ню Йорк и окръг Уестчестър. Но до средата на 1920 г. конкуренцията беше почти унищожена, оставяйки ConEd (името е дадено официално през 1936 г.) единственият източник в град, който се нуждае от много сериозно захранване.