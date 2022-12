Германската железопътна компания Deutsche Bahn AG възнамерява да обяви за продажба логистичното си подразделение DB Schenker. То може да бъде оценено за умопомрачителните 20 млрд. евро.

Надзорният съвет на компанията одобри този план, съобщи вчера Deutsche Bahn, пише Интерфакс.

Постъпленията от продажбата на DB Schenker "ще останат изцяло в Deutsche Bahn и ще й позволят да намали значително дълговете си", се казва в съобщението на компанията.

"Конкретна начална дата за стартиране на процеса на продажба на актива засега не е определена и ще зависи от бизнес средата", се отбелязва в съобщението. Уточнява се, че компанията "DB Schenker ще бъде продадена, само ако това е финансово по-изгодно, в сравнение с оставането й като част от Deutsche Bahn".

Германските железници Deutsche Bahn имат дълг от около 30 милиарда евро и компанията планира да продължи да инвестира в модернизация на инфраструктурата.

Според източници на агенция Bloomberg, Carlyle Group Inc. и CVC Capital Partners обсъждат възможността за подаване на обща оферта за покупката на DB Schenker. Сред другите потенциални инвеститори се назовават Advent International, Bain Capital и Blackstone Inc.

Групата Deutsche Bahn предоставя услуги за жп превоз на товари и пътници, а също и логистични услуги. Персоналът й надхвърля общо 330 хиляди души, от които около 220 хиляди работят в Германия. Основният бизнес на Deutsche Bahn е съсредоточен в Германия, където концернът се занимава с железопътен и автобусен превоз на пътници, както и превоз на товари с железопътен транспорт.

Интересно е да се отбележи, че според декемврийската прогноза на Мюнхенския институт за икономически изследвания (Leibniz Institute for Economic Research at the University of Мюнхен, IFO) рецесията при германската икономика ще настъпи през зимата на 2022-2023 г., но ще бъде по-малко разрушителна за страната от досегашните предвиждания.

Според очакванията на IFO, към края на годината динамиката на брутният вътрешен продукт (БВП) на Германия ще навлезе в отрицателната зона, като спадът ще продължи две поредни тримесечия. Прогнозата е, че през 2022 г. БВП на Германия ще нарасне с 1,8%. Обаче през 2023 г. ще бъде отчетен спад с около 0,1%.