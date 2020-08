Китайската компания Tencent Holdings Ltd. води преговори за обединяване на две китайски стрийминг платформи за игри - Huya Inc. и DouYu International Holdings Ltd. Целта на ИТ гиганта е създаване на унифицирана услуга за стрийминг, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с темата.

Според източниците на агнецията, Tencent Holdings, която притежава 37% от Huya и 38% от DouYu, обсъжда сливането вече няколко месеца. Въпреки това подробностите тепърва ще бъдат финализирани, добавят източниците. Според един от тях Tencent се стреми да стане най-големият акционер в комбинираната компания. Ако сделката бъде сключена, отбелязва агенцията, Tencent ще стане лидер в този сегмент на китайския пазар, който през 2020 г. се оценява на 3,4 милиарда долара.

Агенцията отбелязва, че ако сделката бъде сключена, сливането ще създаде услуга с повече от 300 милиона потребители и обща пазарна стойност от 10 милиарда долара. Това ще позволи на Tencent да укрепи позициите си на вътрешния пазар.

Акциите на DouYu нараснаха с 13% в предварителната търговия в САЩ, докато тези на Huya - с 12%. Акциите на Tencent на фондовата борса в Хонконг спечелиха 2% за стойността си.

Tencent е китайска холдингова инвестиционна компания, основана през 1998 година и вече е сред най-големите в ИТ сектора. Дъщерните компании Tencent са специализирани в различни области на високотехнологичния бизнес, включително различни интернет услуги, разработки в областта на изкуствения интелект и електронното забавление.