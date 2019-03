Японските денонощни магазини, които са доста бързо развиваща се индустрия, имат недостиг на работна ръка.

Собствениците на франчайзинг от веригата 7-Еleven, които са работели по време на снежни бури и извънредни ситуации, срещат трудности с ръководството на бранда, пише Reuters.

7-Еleven са верига компактни магазини, собственост на японската компания Seven & I Holdings Co., Ltd., които работят през цялото денонощие и предлагат най-различни стоки - от дрехи до обяд за градските работници. Жителите на селата пък разчитат на магазините, когато имат нужда от банкомат или търсят убежище в тях при земетресения или други природни бедствия.

Системата с франчайзинг на магазините допринася за разрастването на денонощните обекти до около 58 000 миналата година. Не всички са франчайзинг на 7-Еleven, а включват и вериги като FamilyMart, UNY Holdings и Lawson.

Сега обаче бъдещето на сектора с денонощни магазини е застрашено не само заради липсата на служители, но и на конкуренцията от страна на Amazon Prime. Сдружението на собствениците на франчайзинг обектите среща сериозни трудности с наемането на достатъчно служители. Много от тях са работили сами по цели денонощни смени, за да бъдат магазините отворени. Франчайзодателите са правили проблеми и са заплашвали собствениците на обектите с глоба, заради това че са затваряли за няколко часа.

"По време на споразумението не можехме да предвидим текущия недостиг на работна ръка или пък увеличаването на минималните заплати", казва представител на сдружението на собствениците.

Реакцията предизвика отзвук в медиите и сред обществото. На фона на този натиск компанията казва, че ще опита да пробва работно време от 10 часа в повече от 20 700 магазина.