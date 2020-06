Европейският съюз планира да забрани пътуването на хора от САЩ, когато възобнови границите си на 1 юли. Причината - лошото управление на пандемията на новия коронавирус от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация, пишат The New York Times и The Verge.

Съгласно настоящите планове САЩ ще се присъедини към Бразилия и Русия в списъка на забранените страни, тъй като и трите държави са имали сравнително слаби реакции на пандемията. Пътуването от Китай, както и някои развиващи се страни, ще бъде позволено, се посочва в доклада.

ЕС все още финализира списъка и очаква да го представи на 27-те държави членки следващата седмица, преди крайния срок от 1 юли. Страните са силно насърчавани да приемат доклада или в противен случай ЕС може да обмисли възстановяването на по-строги мерки на границите в рамките на блока, за да попречи на пътуващите от въпросните държави да разпространяват заразата.

В САЩ има близо 2,4 милиона потвърдени инфекции и повече от 123 000 смъртни случаи. Страната от известно време е епицентър на пандемията, докато Бразилия е на второ място с над 1,1 милиона случая и повече от 51 000 смъртни случая. Задържането на Русия изглежда по-добро от това в САЩ с по-малко от 10 000 съобщени смъртни случая и малко над половин милион потвърдени инфекции.

И трите държави се смятат за опасни според набор от епидемиологични критерии, които ЕС използва за анализа. Основният показател е мярка за средния брой нови случаи на 100 000 души през последните 14 дни. Оценката средно на ЕС е 14, докато тази на САЩ е 107. Най-лоша оценка има Бразилия - 180, а Русия е с оценка 80.

Докато процентите на нови случаи спадат, включително в ЕС, процентът на новите случаи в САЩ е тревожно плосък. В някои части на страната, които започват да се отварят отново, цифрите започват да нарастват, което предполага пълна липса на потискане на вируса.