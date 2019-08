Уважаваният професор по глобална икономика и финанси Даниел Лакайе идва в София, за да се включи в конференцията The Next Big Thing на Bloomberg TV Bulgaria. Автор на икономически бестселъри и управител на инвестиционен фонд, през 2016 г. Лакайе е обявен от Richtopia за един от 20-те най-влиятелни икономисти в света. На 17 октомври тази година, по време на The Next Big Thing, пред българска аудитория професорът ще изнесе презентация, посветена на възможностите и предизвикателствата в новия икономически модел.

Според Лакайе светът днес е изправен пред три важни тенденции - застаряващото население в западните страни, технологичната революция и възходът на средната класа във възникващите пазари.

"Правителствата са фокусирани върху инфлацията и стимулите. Глобалните предизвикателства обаче са ориентирани не към търсенето, а към предлагането. За да стимулира растежа и да се справи с възможностите на тези основни тенденции, бизнес общността трябва да преоцени историческите възприятия за инфлация, растеж и очаквана възвръщаемост", казва Лакайе.

В новата си книга "Свобода или равенство" той изразява мнение, че истинските решения ще дойдат от предприемчивите новатори, от една бизнес общност с отворен мироглед, която използва трудно спечелените си пари за справяне с глобалните предизвикателства. Тези и още световни проблеми ще бъдат и във фокуса на презентацията на Лакайе по време на The Next Big Thing.

За регистрация, повече информация за програмата и лекторите, посетете https://tnbt.bloombergtv.bg/.

Даниел Лакайе е роден в Мадрид през 1967 г. Той е световноизвестен икономист, професор, автор на бестселъри с продажби от над 50 000 копия, преведени на английски, китайски и португалски език, както и управител на инвестиционен фонд.

Лакайе е член на Консултативния съвет на Фондация Рафаел дел Пино (Rafael del Pino) и HAC Business School в Мадрид. Президент е на Mises Hispano институт. Професор е в IE Business School, Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) и UNED, а в кариерата му на преподавател присъстват още институции като Лондонското училище по икономика, Escuela AFI и в Masters MEMFI в UNED. Доктор по икономика и със степен по икономика и бизнес науки, той притежава титлата сертифициран международен инвестиционен анализатор (CIIA), магистър по икономически изследвания (UCV) и следдипломни изследвания от IESE (Universidad de Navarra).

Определян е пет поредни години в топ 3 на най-добрите мениджъри на Excel Survey, класирането на Thomson Reuters, в категориите "Генерални стратегии" и "Петрол". Преди това е работил като финансов анализатор в ABN Amro (днешната RBS).