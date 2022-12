Президентът на Китай Си Дзинпин настоя за уреждане на енергийните сделки в китайския юан. Това обяви той по време на среща с арабски лидери. Този ход може да отслаби глобалното господство на щатския долар в дългосрочен план, пише Business Insider.

Държавният глава на един от топ потребителите на петрол в света заяви, че страната ще продължи да внася големи количества петрол и газ от държавите от Персийския залив като сделките ще се финансират с китайски юан, според изявление на китайското външно министерство. Той не уточни кога промяната ще влезе в сила. По-голямата част от световната търговия сега е деноминирана в щатски долари.

Не е ясно дали някоя от страните от Персийския залив приема предложението, но Саудитска Арабия - най-големият износител на петрол в света - води преговори за използване на юана за уреждане на енергийния си износ към основния клиент Китай.

Подобен ход би отслабил или изтрил ролята на щатския долар като световна резервна валута, стимулирайки "дедоларизацията".

"Саудитците имат какво да купуват от Китай, а Китай има какво да купува от Саудитска Арабия. Защо трябва да извършват транзакции във валута на трета страна и да се поемат всички тези разходи по обменния курс?", попита Гал Луфт, директор на мозъчния тръст Institute for the Analysis of Global Security, цитиран от CNBC. Китай вече използва юани за да купува енергия от Русия.

Китай има амбиции да превърне юана в доминираща резервна валута в света, но трябва да се извърви дълъг път, основно защото Пекин все още управлява стриктно стойността му. Освен това в момента не е изцяло конвертируем в други валути на световния пазар.