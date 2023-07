След години или може би само месеци мрачните икономисти, могат да измислят научно-обосновани причини, защо не видяхме рецесия през 2023 година. А тя бе широко очаквана от почти всички пазарни участници.

Очакваната рецесия е може би най-широко прогнозираното икономическо събитие в съвременната история - което изглежда доста сигурно, че може и да не се случи.

Или поне не с всички знаци за търсене и наемане на персонал, разлепени по витрините на магазините и бизнес-лидери, които се оплакват от липсата на персонал за бизнеса си. Не и с около 2,5 милиона пътници на авиолинии на ден в САЩ, които подават документи през контролно-пропускателните пунктове на TSA. Не и с цените на хотелските стаи с над 10% от предпандемичните нива за повечето големи градове в САЩ. Не и с ръст на пазара от 14% до момента.

Инвеститорите не бива да забравят, че икономиката най-често расте и че акциите най-често се покачват, както и че гениалният Уорън Бъфет все още е прав: Никога не залагайте срещу Америка. Оптимизмът, изглежда, е толкова в недостиг в наши дни, че пазарният коментатор Закари Карабел създаде подкаст за това, наречен What Could Go Right?

Консенсусната прогноза на икономистите за сините чипове през второто тримесечие - отрицателна в началото на април - сега се покачва до 1%, докато стойността на GDPNow на Фед в Атланта се движи около 2%. Проучването на потребителските настроения на Университета на Мичиган е нараснало с 8% през юни, "достигайки най-високото ниво от четири месеца, отразявайки по-голям оптимизъм с отслабването на инфлацията", според последната актуализация.

Възрастните хора харчат бързо, след като получиха най-голямото увеличение на социалното осигуряване от 1981 г. насам. Разбира се, общите разходи на потребителите са избирателни - ресторанти, храна и пътувания, да; коли и бижута, не толкова много, но това предполага благоразумно мислене, а не преяждане като по време на формирането на балони, което е положително.

Но най-положителният факт, със сигурност в по-дългосрочен план, са недостатъчно признатите $2 трилиона разходи от Вашингтон в три законопроекта: Закона за инвестициите в инфраструктурата и заетостта, Закона за създаване на полезни стимули за производство на полупроводници и науката и Закона за намаляване на инфлацията.

Въпреки че Кевин Полари, ръководител на програмата за инфраструктурни и капиталови проекти на Deloitte за щатски и местни власти, предупреждава, че част от тези пари са допълнителни, той все пак е най-оптимистичен относно разходите. "Парите са огромни по своето въздействие върху индустрията и импулса, който създадоха", казва Полари, цитиран от финансовото издание Barrons. "Катализира толкова много активност, че наистина е умопомрачително. Докато се срещам с градски организации за планиране, количеството проекти е наистина, наистина зашеметяващо."

Brookings нарича това "Началото на инфраструктурното десетилетие на Америка", докато Джо Куинлан, ръководител на маркетинговата стратегия на Merrill и Bank of America, казва, че "САЩ са в ранните етапи на производствения суперцикъл". Куинлан посочва усилията в областта на възобновяемата енергия, електрическите превозни средства и батериите/станциите за зареждане и полупроводниците, както и пристанищата, магистралите, мрежите и летищата. Той вижда годишните разходи за производствено строителство на нацията да скочат до близо 200 милиарда долара тази година, четири пъти повече от преди десетилетие.

Чуждестранните компании взеха това вече под внимание. Куинлан посочва, че е имало сериозен скок на преките чуждестранни инвестиции в САЩ, от 150 милиарда долара през 2020 г. до над 350 милиарда долара и нарастващи през тази година.

"За чуждестранните компании, ако искате част от действието, трябва да сте тук", казва Куинлан. "Това ми напомня за 70-те години на миналия век, когато Япония ни финансираше, а САЩ наложиха ограничения върху износа на японски автомобили. И така, японците просто прескочиха бариерата и започнаха да правят автомобили в Мерисвил, Охайо [където Honda отвори завод през 1982 г.] и други части на САЩ. Сега наблюдаваме нещо подобно."

И така, виждаме съвместно предприятие на Белгия и Франция, което планира съоръжение за синтетичен природен газ в Тексас. Британците също отиват към САЩ, включително конгломерата Johnson Matthey и компанията за възобновяема енергия Drax, като главният изпълнителен директор на последната каза пред лондонския Times: "Ако и когато станем основно или преобладаващо американска компания, това е нещо, за което може би си струва да се замислим.

"Започващото изтичане на капитали и компании към САЩ се превърна в безпокойство за законодателите на Обединеното кралство и Европейския съюз и истинска благодат за САЩ, създавайки мултиплициращ ефект, който беше намерението на Вашингтон през цялото време.

Целият този объркан растеж обърка икономистите. Колегата на Куинлан, Майкъл Гапен, главен американски икономист в Bank of America, наскоро оттегли призива си за рецесия през втората половина на 2023 г. (спад, който според него ще бъде само наполовина по-тежък от типичното свиване) до още по-леко забавяне, което идва през първата половина на 2024 г. Всъщност той дори го нарече "рецесия на растежа".

Да, бизнесът с първично публично предлагане е слаб тази година - по отношение на имена на звезди, брой сделки и обем в долари. Основните моменти от IPO-тата през 2023 г., досега включват 69 компании, което е спад от 41% спрямо същия момент на миналата година.

По-малкото първични публични предлагания са голяма причина, поради която фондът от акции се свива през годините. Последният брой публични компании в САЩ сега възлиза на 5938, според Световната федерация на борсите, което е с 27% по-малко от пика от 8156 през 1997 г. Всъщност броят на публичните компании се е повишил от най-ниските 4772 през 2013 г., но тук отново, SPAC са повишили общата сума. Тъй като модата на SPAC избледнява, очаквайте броят на акциите да спадне.

Няколко фактора допринасят за това повече компании да останат частни, включително страхът от регулация и повече начини служителите на частни компании да продават акциите си. Но основната причина са огромните суми пари, които са се влели в рисков капитал.

Другият фактор, допринасящ за свиващия се брой на публичните компании, идва от компаниите с частен капитал, които са закупили 371 публични компании на стойност 857 милиарда долара през последното десетилетие, според Dealogic.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.