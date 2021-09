Цената на газа в Европа официално надхвърли предишния рекорд за всички времена, отбелязан през март 2018 г., когато легендарният студен фронт the Beast from the East ( "Звярът от Изток") покри Стария континент. Само че, тогава този рекорд падна в края на зимата, а отоплителният сезон 2021/22 едва сега започва.

Цената в Европа скочи, следвайки динамиката на цените в Азия - ноемврийските фючърси на азиатския спот LNG индекс JKM Platts добавиха 60 долара наведнъж и достигнаха 1042 долара за хиляда кубически метра. В контекста на общия недостиг на доставки на газ (по тръбопроводи и в втечнен вид) Европа е принудена да се конкурира за втечнен природен газ с премиум пазарите в Азия.

Цената на най-близките (за октомври) фючърси на индекса за спот газ TTF на борсата ICE Futures във вторник сутринта достигна 85,245 евро за MWh, или 1030 долара за хиляда кубически метра, според данните на борсата.

Предишният исторически рекорд за цената на договор за ден напред за TTF бе зафиксиран на 1 март 2018 г. - 76 евро за MWh, или 969 долара за хиляда кубически метра.

Бурният напоследък ръст на котировките на природния газ в Европа оказват неразривно влияние върху цените на акциите на рускатга компания Газпром, отбелязва още finmarket.ru.