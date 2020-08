От началото на настоящата криза, отчетните баланси на водещите централни банки достигнаха рекордни стойности. В случая на Федералния резерв, ръстът беше почти 50%, като те нараснаха от около 4,5 до 7 трлн. долара, а при останалите, макар и с по-нисък темп, те също нараснаха до исторически върхове.

Но от тук нататък, те няма да се свият, както много анализатори се надяват, а ще растат, сочи нова прогноза на Bank of America. Връщайки се към Федералния резерв, покачването ще е от 4 процентни пункта спрямо БВП - от текущата му стойност от 34% от БВП днес до 38% към края на годината. Централната банка на САЩ започна годината при съотношение от 19%.

Увеличаването на активите, притежавани от Европейската централна банка ще е още по-драматично. Спрямо техният дял от БВП на еврозоната към края на миналата година, до момента растежът им е от почти 50% - от 39% през декември 2019 г. до 56% днес. Но до края на 2020 г. според Bank of America те ще се увеличат до 64% от БВП, което ще представлява удвояване на годишна основа.

Подобен темп на покачване от 100% на годишна основа ще се наблюдава и във Великобритания, чиито баланс ще достигне 50% от БВП до края на годината спрямо 25% от БВП към края на миналата година.

Рекордьор по активи обаче ще е Bank of Japan. Още преди началото на настоящата година тя притежаваше повече инструменти от целия размер на местната икономика - 103% от БВП, като от началото на кризата досега техният дял се покачи до 123%, а към края на 2020 г. вече ще е 134%.

На обратния полюс са Bank of Canada и Reserve Bank of Australia, които започнаха тази година с много ниски счетоводни баланси, съответно от 5 и 9% и те ще се нараснат до 33 и 16%. Макар че са най-ниски като дял от БВП, в случая на Bank of Canada ще се наблюдава най-драматичното покачване сред всички водещи централни банки.

До момента тези централни банки са въвели мерки на обща стойност от 24 трилиона долара, а до края на годината тази сума ще нарасне до 28 трилиона долара, смятат от Bank of America. "Това ще е много оптимистична прогноза", коментират иронично от Zero Hedge.