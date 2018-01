Финансовите институции в момента имат по-малко инструменти за справяне с криза отколкото когато и да било. На това мнение е професорът по икономика в Харвард Кенет Рогоф.

"Ако имаме нова финансова криза, банките нямат дори и план "А" за действие", коментира той по време на панела "The Next Financial Crisis" в рамките на годишната среща на Световния икономически форум в Давос.

По неговите думи светът все още се възстановява от предходната и като цяло при такъв дълбок негативен ефект е нормално този процес да отнеме десетилетие.

"Няма как да ви кажа, че няма да има друга криза, но съм оптимист за бъдещето с настоящето развитие на глобалната икономика. Може ли да има нова криза? Разбира се. Но мисля, че все още сме в края на предходната", смята той, цитиран от CNBC.

Професор Рогоф все пак предупреждава, че банките трябва да бъдат подготвени за подобен сценарий.

"Когато дълговете растат с агресивно, задължително трябва да обърнем внимание на тази тенденция. Ако лихвените проценти бъдат повишени, специално в места с големи дългове, като Италия и Япония, трябва да имаме предвид, че това може да предизвика проблеми", обяснява експертът.