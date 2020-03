Пропадането на цената на петрола в началото на седмицата вече създаде заплаха за шистовия сектор в САЩ, който по всяка вероятност ще премине през твърде турбулентна 2020 г. Но динамиката на стойността на суровината застрашава и финансовите институции, които инвестират в енергийни продукти.

Morgan Stanley представиха кои са финансовите институции в САЩ с най-голяма експозиция именно към този отрасъл. Банката обаче взима предвид само кредитите, отпуснати за петролните и газови проекти, а не броя притежавани акции, посочват от Zero Hedge.

Според данните най-голяма експозиция има оклахомската Резултати от търсенето BOK Financial с 18% от общия размер на заемите си, следвана от CFR (11%), Cadence Bancorp (10,5%) и CMA (5%). В дъното на таблицата от анализираните финансови институции са UBS, JPMorgan, People's United Financial, UBS, Commerce Bancshares, Wells Fargo и FHN Financial, всички от които са под 2%.

"Допускаме, че заради новата счетоводна регулация CECL (текуща очаквана кредитна загуба) банките ще трябва да увеличат резервите си, свързани с експозицията им към петролни и газови проекти през първото и второто тримесечие на 2020 г.", посочват от Morgan Stanley. Те отново отбелязват, че цена на барел от около 30 долара е далеч под брейк-ивън точката на шистовите производители в САЩ.

От финансовата институция съветват останалите инвестиционни банки да се върнат на размер на резервите от 2016 г., когато цените на петрола също се сринаха. Тогава банките имат резерви от между 5 и 9%, което означава, че те ще трябва да увеличат текущото си равнище на запасите значително. В количествено изражение това означава задържане на между 96 млн. долара в случая на PNC Financial и 1,2 млрд. долара в случая на Wells Fargo.

"Сривът на цените на петрола представлява непосредствен риск за критично важния кредитен пазар на САЩ, който през последните години се превърна в двигателя на покачването на акциите (чрез финансиране на обратни изкупувания за трилиони долари)", пишат от Zero Hedge. На подобно мнение са и други специалисти.

"Ако в сектора на активи с висока доходност, т.е. в сферата на значителни енергийни инвестиции, се появят "непредвидени загуби", това може да увреди кредитния цикъл", каза анализаторът Мартин Енлунд от Nordea. "А ако той се пропука, забравете за обратни изкупувания, сливания и придобивания и за текущото високо равнище на индекса S&P 500."