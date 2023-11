Саудитските власти са набрали общо 11 милиарда долара заемни средства, за да покрият дефицита на държавния бюджет. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Срокът на кредита е десет години.

Групата кредитори включва големи финансови институции като: Industrial and Commercial Bank of China, Citigroup, First Abu Dhabi Bank и HSBC Holdings. При това пълната цена на кредита е със 100 базисни пункта (1 процентен пункт) по-висока от основната лихва по краткосрочните депозити на юридически лица, обезпечени с активи, уточняват събеседниците на агенцията.

Бюджетният дефицит на Саудитска Арабия - смятана за основен конкурент на Русия при износа на петрол - се дължи на редица фактори. Сред основните причини са по-ниските борсови цени на петрола спрямо прогнозата на властите на близкоизточната държава, намаляването на обема на добива на петрол и увеличаването на държавните разходи.

Последното от своя страна до голяма степен се дължи на амбициозните планове на престолонаследника Мохамед бин Салман за диверсификация на икономиката на страната и намаляване на зависимостта на бюджетните приходи от износа на петрол. Програмата Vision 2030 включва държавни инвестиции в размер на стотици милиарди долари, обясниха анализатори.

Саудитските власти вече неведнъж са прибягвали до привличане на многомилиардни заеми за покриване на бюджетния дефицит на страната от 2020 г. насам, основно за покриване на разходи на правителството на Саудитска Арабия.