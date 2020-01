Макар че 2019 г. започна с очакванията, че Huawei Technologies Co. ще застраши първото място на Samsung Electronics Co. при продажбите на смартфони, сега се оказва, че Apple Inc. е съвсем близо до отнемането на трона на южнокорейския титан, пише Bloomberg.

Анализаторските компании, които следят продажбите, съобщават, че производителят на iPhone е съвсем близо, а според някои дори вече е изпреварила, корейския конкурент през четвъртото тримесечие на 2019 г.

Strategy Analytics казва, че доставките на iPhone достигат 70,7 милиона, а тези на Samsung - 68,8 милиона. Canalys изчислява, че Apple е продала 78 милиона, а азиатският бранд - 71 милиона. IHS Markit публикува данни, според които Samsung още е номер едно със 70,7 милиона срещу 67,7 милиона за Apple.

Компаниите са принудени да правят собствени изчисления, след като гигантът от Купертино спря да публикува данни за продажбите преди година. Samsung пък публикува общи данни и за смартфоните, и за мобилните телефони без операционна система. Консенсусът все пак е, че разликата между двете се стопява.

Макар че данните за Apple и Samsung се разминават, и трите компании смятат, че Huawei е доставила 56 милиона смартфона - постижение, което заслужава уважение в светлината на тежките американски санкции.

През тази седмица Apple отчете рекордни приходи и печалба през четвъртото тримесечие, а пазарната ѝ капитализация достигна нов рекорд, като дори изпревари тази на 30-те най-големи германски компании, част от индекса DAX.

iPhone отново е на върха в отчета, но Apple получава силна подкрепа и от носимите устройства, като AirPods и Apple Watch, както и от услугите.

Samsung отчете подобрена оперативна печалба от мобилния си бизнес, но все още страда от продължилия спад на пазара на чипове памет, най-печелившия ѝ бизнес.

Възстановяването на iPhone се дължи най-вече на изключително успешните модели от семейството iPhone 11. Apple вече поиска от доставчиците си да увеличат производството, за да може да отговори на голямото търсене.