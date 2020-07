Тази година осъзнахме колко важно е вкъщи да имаме надежден и бърз лаптоп и добра интернет връзка. Работата от вкъщи накара много потребители да подменят старата си машина с нова, за да могат да вършат задълженията си дистанционно. Тенденцията явно се вижда и в данните на IDC, които отчитат 26,4% на продажбите на компютри и лаптопи в Европа, Африка и Близкия Изток през второто тримесечие на 2020 г., когато икономиките бяха затворени.

Ако все още не сте го направили, но обмисляте подобна стъпка, Huawei имат примамливо предложение: MateBook 13 е изключително тънък (по-малко от 1.5 см) и лек (1,3 кг.) ултрабук с добър живот на батерията, което го прави идеален както за работа от дома или близкия парк, така и за бизнес пътувания или почивка.

Huawei е добре познато име в света на потребителската техника, най-вече със своите смартфони и аксесоари за тях. Сега компанията прави голяма крачка напред и при лаптопите, като разширява предложенията и пазарите си. Ходът не е случаен: технологичните производители отдавна осъзнаха, че пътят към успеха се крие в изграждането на пълноценна екосистема от продукти, които да работят като един. И Huawei вече постигат резултати - през 2019 г. записват 200% годишен растеж на продажбите на лаптопи.

От началото на юли новата им продуктова линия лаптопи е достъпна и в България и Huawei залага големи надежди на нея - компанията ще се опита да спечели 10% от пазарния дял, заяви наскоро Виктория Лин, маркетинг директор в Huawei Consumer Business Group.

Huawei MateBook 13 AMD: Стилен и лек спътник

Имахме възможност да изпробваме MateBook 13 с AMD процесор, който в България се предлага на цена от 1 499 лв. с включена инсталация на Microsoft Windows 10 Home и стои в средата на предлаганата у нас гама.

Стилният външен вид е първото, което впечатлява в модела. Както подсказва името му, MateBook 13 е с 13-инчов екран. Благодарение на тънките рамки около него, лаптопът е с широчина едва 29 см, а височината е точно под 1,5 см. Алуминиевата сплав го прави приятен на допир, а тъмносивият цвят, неугасващо модерен в света на технологиите, допълва цялостната визия. Вдигайки екрана, впечатление правят миниатюрните рамки, които осигуряват съотношение между екран и корпус от цели 88%, както и пълноразмерната (и много удобна) клавиатура. Над нея се намира бутона за включване, който работи и като сензор за пръстови отпечатъци, с който сигурно и бързо отключвате лаптопа.

От лявата страна откриваме USB-C порт за зареждане и пренос на данни, а под него 3,5 мм аудио жак. От дясната има още един USB-C порт за пренос на данни. При нужда от още или различни портове, ултрабукът идва в комплекта с преходник към USB, VGA и HDMI.

13-инчовият екран е една от най-силните страни на MateBook 13, особено когато решите да си починете от работа и да си пуснете някой филм. За приятното изживяване допринасят и висококачествените колони, способни на изненадващо силен и кристален звук. Резолюцията на дисплея е 2160 х 1440 (или Quad HD), цветовете са ярки и наситени, а контрастът - висок. Екранът, със съотношение 3:2, постига осветеност от 300 нита - достатъчна, за да пренесете "офиса" и навън в слънчевите дни. Единственият малък минус е липсата на anti-glare покритие.

Работата отвсякъде е невъзможна без добър живот на батерията. Въпреки че е тънък, Huawei MateBook 13 се представя добре и в тази графа. Разбира се, животът на батерията е нещо твърде условно и зависи от начина, по който работите и приложенията, които са ви нужни. Но с яркост около средната и браузър с десетина постоянно отворени страници, MateBook 13 спокойно издържа над шест часа с един заряд. Батерията е с капацитет 41,8 Wh и се зарежда за по-малко от два часа, като 65W зарядно осигурява бързо зареждане до 50%.

Още един плюс е, че зарядното е супер компактно и е USB-C, което го прави съвместимо със съвременните смартфони и със SuperCharge технологията на Huawei, което е огромно удобство, ососбено на път.

MateBook 13 използва новото поколение процесори на AMD - Ryzen 5 3500 U. С четири ядра и максимална тактова честота от 3,7 GHz той е идеален за всички домашни и офис задачи, които трябва да свършите, като в същото време е енергийно ефективен. Благодарение и на 8GB "бърза" DDR4 RAM памет MateBook 13 изпълнява всичко, без да се замисля. Оказва се дори, че в комбинация с вградената видеокарта Radeon Vega 8 е способен дори и на по-тежки задачи като обработка на видео.

За тези, които обичат игрите след работния ден, услугата Can You Run It на System Requirements Lab индикира, че MateBook 13 поддържа поне минималните изисквания на 75% от стоте най-популярни игри в момента, включително FIFA 20, Battlefield V, Fortnite и други.

Коронният номер обаче се крие във функцията Huawei Share. Ако притежавате телефон Huawei (EMUI 9 и 10), може да се насладите на пълно сливане на двете устройства. Чрез технологиите NFC, Wi-Fi и Bluetooth екранът на телефона се отваря на лаптопа и ви дава пълен контрол и достъп: прехвърляне на файлове, видео и текст с клик на тъчпада, разглеждане на менюто на телефона, писане на съобщения, дори отваряне на камерата. Например, отваряте галерията на телефона през лаптопа, избирате снимките и видеото, което искате, и просто ги "издърпвате" върху десктопа. Най-впечатляващото тук е не самото наличие на подобна възможност, а начинът на изпълнението - свързването е елементарно (само с поставяне на телефона върху лаптопа), както и колко безотказно и лесно работи всичко.

Интеграцията на устройствата е част от изграждането на екосистемата, за която говорихме по-рано и част от стратегията Seamless AI Life, често наричана и 1+8+N, която Huawei обяви преди година. Идеята в нея е, че телефонът е централното устройство, а останалите, като лаптопи, таблети, умни часовници и т.н. са спомагателни и трябва да работят свързано с него. Изпълнението ѝ вече се материализира и от наша гледна точка е успешно.

Така, ако притежавате по-съвременен модел телефон Huawei, изборът на лаптоп става далеч по-лесен заради интеграцията между устройствата от един производител. Но дори и да нямате такъв, MateBook 13 е прекрасен избор, комбиниращ в себе си преносимост, стил, мощност и издръжливост.

Заедно с MateBook 13 Huawei стъпва на българския пазар и с още три предложения. 14- и 15-инчовите MateBook D14 и D15, както и най-мощният MateBook X Pro.