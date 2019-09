Изцяло нови камери, които отново изстрелват iPhone на върха при смартфон фотографията, нов процесор, който изпреварва с две обиколки всички конкуренти в Android света и нова, по-ниска цена. И батерия, която издържа още по-дълго. Така може да бъде обобщен новият iPhone 11, пряк наследник на iPhone XR, представен тази вечер в Купертино, Калифорния.

Apple показа още и наследниците на XS и XS Max - 11 Pro и 11 Pro Max, нов Apple Watch, нов iPad и услуга за сериали и игри. Акциите на компанията се покачиха минимално и повишиха пазарната ѝ оценка до близо $970 милиарда.

Ето какво трябва да знаете:

iPhone 11

iPhone XR се превърна не просто в най-продавания iPhone, но и в най-продавания смартфон изобщо през последната година. С новия iPhone 11 Apple подобрява модела значително, като в същото време намалява цената с $50 до $699. Което означава, че можем да очакваме модела в България с над 100 лева по-ниска цена.

От представянето на новото поколение iPhone, Apple ясно заяви, че ще разчита все повече и повече на най-достъпния си модел в комбинация с услуги.

Най-голямото обновление на iPhone 11 е в камерата. Моделът получава още един сензор - ултраширок, който обхваща 120 градуса, което позволява да заснемем много повече, особено в тесни пространства. Основната камера също е изцяло нова с бленда от f/1,6, създадена за снимане при ниска осветеност. Apple няма да разчита само на хардуер, като въвежда и специален Night Mode за iPhone 11, който вече видяхме в моделите на някои конкуренти. Показаните на сцената резултати изглеждаха особено впечатляващи.

Източник: Apple

Предната камера също е нова, като резолюцията ѝ се увеличава до 12MP и получава възможност за 4K видео с 60 кадъра в секунда - нещо, което повечето конкуренти не предлагат и за задната камера. Тя ще има и режим за slow motion видео. Говорейки за камерите, трябва да отбележим, че и двете камери ще имат оптична стабилизация.

Именно при видеото е и най-голямото технологично постижение на Apple. iPhone 11 (както и двата Pro модела) ще могат да преминават гладко между камерите по време на заснемане на видео, създавайки възможност за невиждани досега видеа, снимани на смартфон. Реализацията на нещо такова изисква огромна изчислителна мощ, която iPhone 11 притежава.

Източник: Apple

На сцената бе показано, че дори процесорът на вече стария iPhone XR изпреварва всички конкуренти от света на Android - Samsung Galaxy Note+, Huawei P30 Pro, Pixel 3 и други. Новият модел ще бъде снабден със следващо поколение A13 Bionic, който ще бъде още по-мощен. Традиционно, Apple не съобщиха цифри, но очакваме да ги научим съвсем скоро. Благодарение на по-високата му ефективност, батерията ще издържа с час повече от предходния модел.

iPhone 11 запазва 6,1-инчовият си LCD екран и познатия от миналата година дизайн на предната част на телефона. Технологията за лицево разпознаване с най-голяма точност и сигурност в индустрията Face ID вече навлиза в третото си поколение и е значително по-бърза.

Моделът ще се предлага в шест цвята: черно, бяло, лилаво, жълто, зелено и червено. Той запазва познатите от миналогодишния модел екстри като безжично зареждане, защита от вода и прах и други. Поръчките започват от петък, а доставките - на 20 септември. Все още обаче не е ясно дали тези дати важат за България.

iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Apple показа и наследниците на iPhone XS и XS Max. За първи път в историята си iPhone ще носи и добавката Pro - основно благодарение на мощните камери. При тези два модела сензорите ще бъдат три, като освен нормален и ултраширок, те имат и телефото такъв с двойно оптично приближение. Обновлението и тук не е само хардуерно: Apple показа системата си Deep Fusion, която ще пренесе фотографията при ниска осветеност на коренно различно ниво. Тя ще снима 9 снимки наведнъж, гарантирайки великолепно ниво на детайла, ясни и ярки цветове и никакъв шум.

Източник: Apple

В новите модели компанията влага и възможността не само за приближение на картината, но и на звука - екстра, която видяхме за първи път преди само няколко седмици в Samsung Galaxy Note 10+.

iPhone 11 и iPhone 11 Pro също идват с процесора A13 Bionic, като тук Apple обещават 4 и 5 часа съответно по-дълъг живот на батерията, благодарение и на повишената с 15 процента енергийна ефективност на чипа. В комплекта ще има и бързо зарядно.

Източник: Apple

Дисплеите са OLED с размер 5,8 и 6,5 инча, като максималната яркост вече достига цели 1 200 нита.

Цените им ще бъдат $999 и $1 099, колкото струваха и моделите миналата година.

Apple показа нови версии на още два продукта: iPad и Watch.

Най-достъпният модел на iPad влиза в своето седмо поколение с нов, по-голям 10,2-инчов дисплей,

с 3,5 милиона пиксела. Той получава процесора A10 Fusion, с което се превръща в два пъти по-бързо от най-продавания лаптоп в САЩ тази година, стана ясно от презентацията.

Моделът вече ще има възможност и за свързване с клавиатура, като поддържа и Apple Pencil. Компанията обещава до 10 часа живота на батерията. Теглото е под 500 грама, а цената остава непроменена - $329.

Apple Watch също има нов дисплей - LTPO. Той ще стои винаги включен, без това да намали живота на батерията от над 18 часа.

Apple, които акцентират върху здравето с този продукт, включват възможност часовникът да ни предупреждава, ако стоим в твърде шумна среда.

Той вече ще се предлага с алуминиев, стоманен, керамичен и титаниев корпус. Цените започва от $399 за модела без 4G, а за този с възможност за гласови обаждания и самостоятелна интернет връзка далеч от телефона - от $499.

Apple пуска и две нови услуги - Arcade, която ще позволява да играем ексклузивно стотици игри срещу месечна такса за цялото семейство от $4,99, както и конкурент на Netflix - също срещу $4,99 за цялото семейство. При нея първите премиери ще бъдат Morning Show със Стийв Карел (познат от The Office) и Дженифър Анистън, която участва в първия си сериал след края на "Приятели". Сред другите акценти е екшън драмата See с Джейсън Момоа - познат като Хал Дрого на всички фенове на Game of Thrones.

Всеки, закупил нов iPhone, iPad, Apple TV или Mac ще получи година безплатно.