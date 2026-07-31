Единствената българска публична холдингова компания, която изплаща дивидент всяка година от листването си на Българската фондова борса, вече е разпределила над €35 милиона (68,7 млн. лева) на своите акционери. Това показва справка на сайта на "Стара планина холд", според която дружеството не е пропуснало нито една година без дивидент от 1997 година досега.

Особено показателен е последният 5-годишен период. Между 2021 и 2025 г. холдингът е изплатил близо 47% от всички дивиденти в своята история. Така първоначалната инвестиция в дружеството вече има дивидентно покритие от 39,3 пъти, показват данните.

Общото събрание на акционерите, проведено на 10 юни 2026 г., реши за финансовата 2025-а да бъдат разпределени още €3,346 милиона дивидент, или €0,16146 на акция бруто.

Изплащането започва на 1 август, а право на дивидент имат акционерите, притежавали акции към 24 юни.

Източник: БГНЕС

Резултат от дългосрочна стратегия

Пред Money.bg изпълнителният директор на "Стара планина холд" Васил Велев коментира, че последователната дивидентна политика е резултат от дългосрочна стратегия, която съчетава възнаграждението за акционерите с постоянни инвестиции в развитието на предприятията:

"Освен дохода от промяна в цената на акциите, който е потенциален, трябва да има и реален доход от инвестицията - под формата на дивидент."

По думите му дружеството никога не е следвало политика да разпределя цялата си печалба, а значителна част от средствата се насочват към модернизация, автоматизация и повишаване на производителността.

"Не се разпределя всичко спечелено на мига. Държи се сметка за развитието на компаниите, за модернизацията, автоматизацията, роботизацията и повишаването на производителността", поясни той.

Според Велев именно този подход е позволил на предприятията от групата значително да повишат ефективността си. "Сега продаваме над 10 пъти повече с по-малко персонал", разкри още изпълнителният директор.

Става все по-трудно

В същото време изпълнителният директор предупреждава, че поддържането на подобна дивидентна политика става все по-голямо предизвикателство заради икономическата ситуация на Стария континент.

"Става все по-трудно, защото Зелената сделка напредва. Щетите от нея растат. Ние сме свидетели на деиндустриализация в Европа", заяви той. По думите му близо 2/3 от продажбите на дружествата в групата се реализират в Европейския съюз - пазар, който в момента се характеризира със слаб икономически растеж и затруднения за индустрията.

"Нашите клиенти ограничават дейността си. Ние успяваме да задържаме и увеличаваме продажбите единствено като добавяме нови клиенти благодарение на конкурентоспособността си. Но и това има предел", коментира Велев. Той изрази надежда, че политиките, които според него поставят европейската индустрия в неизгодна позиция, ще бъдат преразгледани в скоро време.

Близо 30 години индустриална история

"Стара планина холд" е създадена през 1996 г. като Централен приватизационен фонд и днес е сред водещите индустриални холдинги на Българската фондова борса.

Сред основните инвестиции на дружеството са международният производител на хидравлични мотори "М+С Хидравлик", производителят на хидравлични цилиндри "Хидравлични елементи и системи", производителят на акумулатори "Елхим Искра", "Българска роза" и чорапената фабрика "Фазан". Холдингът има участия и във финансовия сектор чрез International Asset Bank, Asset Insurance и "Микс Лизинг".

Предприятията от групата осигуряват работа на близо 2000 души, а през 2025 г. са реализирали продажби за над €141 милиона, като прогнозата за настоящата година е те да надхвърлят €152 милиона.