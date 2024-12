Общият размер на дивидентите, изплатени от най-големите борсови компании в света през третото тримесечие на 2024 г., е нараснал с 3,1% на годишна база, до 431,1 млрд. долара - което е рекорд за този период на годината. Това се посочва в проучване на британската компания Janus Henderson Investors.

Лидери по размер на изплатените дивиденти през тримесечието (юли-септември), са: China Construction Bank Corp., China Mobile Ltd. и PetroChina Co, т.е. първите три компании в тази класация са китайски. На 4-то и 5-то място по този показател се нареждат Microsoft Corp. и Alibaba Group Holding.

В първата десетка на борсово търгуваните компании, изплатили през третото тримесечие най-голям обем дивиденти на акционерите си, влизат още от 6-то до 10-то място: Commonwealth Bank of Australia, Apple Inc., CNOOC Ltd., Exxon Mobil Corp. и Industrial & Commercial, както и Bank of China също попаднаха в първата десетка.

По-конкретно, през периода юли-септември северноамериканските компании са изплатили дивиденти на обща стойност почти 176 млрд. долара, което е с 8,7% повече спрямо същия период на миналата година. При това, от посочената сума, дивидентите изплатени само от американските компании, достигат почти 160 млрд. долара.

Дивидентите, изплатени от европейските компании (без тези от Великобритания) през третото тримесечие намаляха леко с 1,6% на годишна база до 25,2 млрд. долара, а при британските спадът е със 7,1%, до 25,8 млрд. долара.

Компаниите от Азиатско-Тихоокеанския регион (без Япония) през третото тримесечие намалиха размера на изплащаните дивиденти с 9,9% спрямо третото тримесечие на 2023 г. А в същото време, в Япония общият размер на изплатените дивиденти нарасна с 14,4% на годишна база.

Според новата прогнозата на Janus Henderson Investors, за цялата 2024 г. общата сума на изплатените дивиденти в световен мащаб ще нарасне с 4,2% на годишна база, до 1,73 трлн. долара. При предишната си прогноза, компанията прогнозира увеличение на показателя с 4,7%.