Преговорите на SoftBank с трите най-големи банки в Япония за отпускането на кредит в размер от 3 млрд. долара може да пропаднат, тъй като те са достигнали лимитите си за финансиране на институцията, предаде Reuters, цитирайки собствен източник. Това означава, че управляваната от Масайоши Сон банка може да не е способна да предостави пакета от 9,5 млрд. долара, необходим за спасяването на WeWork.

При това развитие се очаква финансовата инжекция за затруднената компания да не може да бъде отпусната до края на годината. Проблем е и че финансовите институции вече са силно скептични за възможността на стартъпа да обслужва заемите си.

Трите банки, с които преговаря SoftBank, са Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomi Mitsui Financial Group. Възможно е те да бъдат склонени да отпуснат финансирането, ако обаче избегнат експозиция към стартиращата компания, посочва Reuters. Според някои от източниците на изданието SoftBank е готова да използва дела си от 26% в търговеца Alibaba като залог за потенциална сделка.

"SoftBank е важен клиент, затова искаме да направим всичко, което можем, за да помогнем, но трябва да имаме предвид кредитния риск", казал е един от старшите банкери, интервюирани от изданеито.

"Банките не могат да понижат изискванията си при отпускане на кредит само за SoftBank", каза старши директорът на S&P Рийоджи Йошизава. Според него съществува възможност те да отпуснат синдикиран заем на банката, което обаче ще отнеме време.

През октомври SoftBank посочи, че ще инжектира 9,5 млрд. за спасяване на WeWork, след като първичното ѝ публично предлагане на компанията се провали зрелищно, тъй като пазарите нямаха доверие в свръхзадлъжнелия бизнес, управляван по това време от Адам Нюман.

Заради блокажа на средства SoftBank получи кредитна линия на стойност 1,75 млрд. долара от Goldman Sachs. В момента средната претеглена цена на нейния дълг е 3,7%, което е седмата най-висока сред компаниите, листнати на индекса Nikkei 225.