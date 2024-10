Изкуственият интелект е доминираща тема в света на бизнеса и портфейлите на инвеститорите през 2024 г. Но терминът "AI балон" започва да става все по-разпространен, след като акциите на AI- компании като Nvidia Corp., скочиха с над 160% от началото на годината. И започва да изглежда, че обикновените инвеститори на дребно започват да губят част от вълнението, което имаха по-рано тази година.

Неотдавнашен доклад на онлайн брокерската компания Public установи, че 51,6% от анкетираните инвеститори на дребно са оптимистично настроени към компаниите и акциите на AI, докато само 9,5% са настроени мечи. Въпреки това само 30,8% заявяват, че планират да инвестират по-сериозно в AI тази година.

"Мисля, че от наша гледна точка, може би най-изненадващото нещо беше колко шум съществува за AI, независимо дали е в пресата, ежедневието или това, което виждате по телевизията. Но след това, когато всъщност питаме нашите членове за това, мисля, че те все още са малко несигурни", казlа Сам Нофзингер, генерален мениджър на крипто и брокерство в Public, пред MarketWatch.

Когато Public попита своите клиенти защо се интересуват от инвестиране в AI, най-често срещаният отговор беше "новите технологии ме вълнуват". Но вторият най-често срещан отговор беше противоположен - "Не се интересувам". 28,1% от респондентите казаха, че не се интересуват от инвестиране в AI.

Потенциална причина за тази незаинтересованост, според Нофзингер, може да е свързана с това дали инвеститорите на дребно са пропуснали тази първа вълна от AI шума по-рано тази година.

"Изкуственият интелект наистина имаше добър старт на годината и беше много привлекателен, като се разви сериозно. Но мисля, че остави много хора встрани. Много хора все още не бяха се включили в този момент и когато започнаха да разглеждат тези компании за изкуствен интелект, те вече бяха сериозно поскъпнали, което ги отказа", каза Нофзингер.

"Така че мисля, че нашите инвеститори си мислят: "Изтървах ли лодката? Закъснях ли много? Може би искам да видя това да се разиграе още малко, преди да скоча сам."

Public измерва колко е нараснал месечният обем на търговия за определени акции, свързани с изкуствен интелект, от октомври 2023 г. насам — преди ралито на акциите на AI наистина да тръгне. Той установи, че обемите на търговия за Nvidia, Advanced Micro Devices Inc., Dell Technologies Inc., Intel Corp. и Super Micro Computer Inc. започна да скача в края на 2023 г., достигна връх през юни и юли и след това започна да избледнява през следващите месеци.

Източник: iStock

Например обемът на търговия за Nvidia беше над 11 пъти по-висок през юни 2024 г., отколкото през октомври 2023 г. През септември 2024 г. обемът на търговия с акциите на компанията, беше само 3,5 пъти по-висок от октомври 2023 г.

Други акции на AI отбелязаха още по-драматични промени. Обемът на търговия на AMD през юли 2024 г. беше над 71 пъти по-висок, отколкото през октомври 2023 г., след което падна до 3 пъти по-висок през септември 2024 г. Обемът на търговия на Dell през юни беше почти 600 пъти по-висок от предходния октомври, преди да падне до 49 пъти по-висок три месеца по-късно.

Тези обеми на търговия остават високи в сравнение само с преди година, но нарастването и спадът на инвеститорската активност в тези акции на AI беше значителен.

Но, според някои експерти, голяма част от вълнението на инвеститорите на дребно към акциите на AI е съсредоточено около Nvidia, която стана най-търгуваната акция на публичната платформа тази година. Nvidia се търгуваше донякъде стабилно, откакто затвори на $136,23 на 18-ти юни, и оттогава някои инвеститори на дребно загубиха интерес.

"Мисля, че най-накрая започвате да виждате малко ротация от Nvidia и това е, което видяхме през последните четири до осем седмици. Видяхме нетни изходящи потоци", каза Нофзингер.

Все още ли е добра инвестиция AI?

Тъй като повече от инвеститорите на дребно на Public се чувстват оптимистично, отколкото негативно по отношение на AI, човек може да се чуди дали в AI все още си струва да инвестира.

Някои институционални инвеститори смятат така.

Fundrise, платформа, която позволява на инвеститорите на дребно да инвестират в алтернативни активи като частни компании и недвижими имоти, прогнозира, че AI може да създаде пазарна възможност за над 20 трилиона долара. Той основава тази прогноза на анализ на предишни технологични вълни, като приемането на мобилни и облачни технологии.

Източник: iStock

В скорошна бележка UBS също каза, че все още предпочита акциите на AI.

"Продължаваме да предпочитаме полупроводниковото пространство и мегакапиталовите акции за експозиция към AI и препоръчваме на инвеститорите да обмислят структурирани стратегии или подход за купуване на спад за качествени акции на AI. За инвеститори, желаещи и способни да управляват рискове като неликвидност, ние виждаме широкообхватни възможности за ИИ на частни пазари с фокус върху големи езикови модели, софтуерни приложения и центрове за данни.", заяви Солита Марчели, главен инвестиционен директор за Америка на UBS Global Wealth Management, в бележка към своите клиенти.

Алън Бонд, портфолио мениджър за Jensen Investment Management, каза, че не е убеден, че AI е балон.

"Може да има някои джобове пяна, ако смятате така. Но реалността е, че компаниите, които управляват този ранен етап от инвестициите в AI - които обучават моделите на изкуствения интелект - са големи компании, произвеждат много паричен поток и са много силни бизнеси", каза Бонд пред MarketWatch. "Начинът, по който гледаме на това, е, че смятаме, че има някои компании, които са настоящи бенефициенти на AI и вероятно ще бъдат бенефициенти в бъдеще."

Fundrise базира прогнозата си на растежа и приемането на предишни технологични вълни.

И така, какво ще е необходимо на инвеститорите на дребно да се качат отново на влака с изкуствен интелект? Според Нофзингер, много инвеститори на дребно все още чакат някакъв катализатор или случай на употреба, за да докажат важността на изкуствения интелект.

Проучването на Public установи, че само 11% от инвеститорите на дребно използват AI инструменти за извършване на инвестиционни проучвания. От тези, които казаха, че не го правят, 29% казаха, че не вярват на информацията, предоставена от AI, докато 30% не знаеха, че могат да използват AI.

Но от друга страна, 65% от респондентите казват, че смятат, че генеративният AI вероятно ще се превърне в стандартен инструмент за инвеститорите в бъдеще.

Може би инвеститорите на дребно чакат AI да стане по-вкоренен в личния им живот, преди да започнат да инвестират отново в него. В крайна сметка много инвеститори на дребно предпочитат да инвестират в това, което знаят.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.