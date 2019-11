Използването на въглища за генериране на електричество в световен мащаб се запътва към най-големия си годишен спад в историята през тази година след почти четири десетилетия на непрекъснат растеж, пише The Guardian.

Очаква се, че генерираното от въглища електричество ще намалее с 3 процента през 2019 г. - или повече от общото производство в Германия, Испания и Великобритания миналата година. Това може да помогне за забавяне на изпускането въглеродни емисии.

Намалението се дължи от една страна на по-малкото използване на такава електроенергия заради намаляващия икономически растеж в Азия, както и заради общия възход на алтернативите, като вятърни централи и други. Отчита се и безпрецедентен спад в Европейския съюз и Съединените американски щати.

През последните почти 40 години употребата на въглища по света е намалявала на годишна база едва два пъти: през 2009 г. заради финансовата криза и през 2015 г. заради увеличаващите се нива на смъртност заради мръсен въздух в Китай.

Данните са от изследване на Centre for Research on Energy and Clean Air, Institute for Energy Economics and Financial Analysis и Sandbag.

Докладът показва, че използването на въглища за генериране на електроенергия в Китай стагнира.