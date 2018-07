Какъв шанс имате в бъдеще да бъдете президент или пък министър председател? Ако факторът, който би определил това, е дипломата ви от университета, то най-добре ще бъде тя да е по политически и икономически специалности.

Това показват данните на платформата CashNetUSA, според които най-голям брой от лидерите на държавите по света са завършили именно това. С такова образование са 41 от тях. Малко по-малко са правистите - 35 души. На трето място по популярност сред ръководителите на страните по света са завършили специалности, свързани с отбраната.

От друга страна едва двама от тях имат диплома по социални науки, а по 7 са тези с медицинско образование и със специалност публични политики и публична администрация.

А какво можем да кажем за европейските лидери?

От португалския президент Марсело Роберто де Соуса до лидерите на Белгия, Кипър, Дания, Финландия и Гърция всички те са дипломирани прависти. С такава могат да се похвалят ¼ от ръководителите на държавите в Европа.

Канцлерът на икономика номе 1 на Стария континент Ангела Меркел има диплома по физика, която завършва в университета "Карл Маркс" в Лайпциг през 1978 година. Също така тя има докторат по квантова физика.

От друга страна френският президент Еманюел Макрон учи философия в Париж и има магистърска степен от парижкия Институт по политически науки.

Тереза Мей от своя страна е завършила социални науки, а министър-председателят на Холандия Марк Рюте - хуманитарни науки.

Любопитен е пътят към политиката на премиерът на Швеция Стефан Льовен. След като приключва службата си в шведските военновъздушни сили той става заварчик, а по-късно е синдикален представител на работниците в тази сфера. Льовен е първият председател на IF Metall - новосъздаден синдикат, представляващ над 300 000 работници.

What the World Leaders Studied at College, courtesy of CashNetUSA