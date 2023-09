Щатските индекси не са много далеч от върховете си, като ръстът през тази година, до голяма степен бе концентриран в лицето на няколко мега-големи технологични акции. Така наречените компании от групата на "Великолепните седем", допринесе за над половината от повишението на американските индекси. И сега инвеститорите си задават въпроса - при такава голяма концентрация на тези имена в теглото на индекса, не носят ли технологичните акции риск за целия портфейл? Другият въпрос е - могат ли инвеститорите да си позволят да нямат технологии в портфейлите си...

Оказва се, че има и начин за залагане на ръст, но като се избягва голямата концентрация в няколко големи технологични имена. Индексният фонд Invesco S&P 500 GARP ETF избира бързо развиващи се компании, които търгуват на по-ниски оценки от технологичните лидери, които доминират на фондовия пазар.

Широките фондови индекси в САЩ са претеглени от пазарната капитализация, което може да работи добре по време на бичи пазар, тъй като успехът се възнаграждава и инвеститорите в индексни фондове имат нарастващи разпределения към акциите с голяма капитализация, които са поскъпнали най-много. Но също така може да концентрира висок процент от вашите пари в шепа компании.

Има различни начини за намаляване на този риск. Единият е да разширите експозицията си, като добавите индексни фондове към портфолиото си, които не са претеглени стриктно по пазарна капитализация. Това може да се направи с индексен фонд с еднаква тежест и Бари Банистър, инвестиционен стратег в Stifel, очаква този подход да надмине S&P 500 през следващите няколко месеца.

Друг индексен фонд, който може да разшири вашите хоризонти, е Invesco S&P 500 GARP борсово търгуван фонд SPGP. Ник Каливас, ръководител на стратегията за фактор и основен капитал на Invesco, описа методологията на фонда и обсъди скорошното му представяне. GARP означава "растеж на разумна цена".

Може да сте доволни от евтин фонд, който проследява S&P 500 SPX. В края на краищата средната годишна обща възвръщаемост за $408 милиарда SPDR S&P 500 ETF Trust SPY е била 12,5% през последните 10 години, според FactSet. За целия 10-годишен период възвръщаемостта на SPY е 225%.

Но SPY сега е 23,9% претеглен към пет компании: Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Nvidia Corp. и два класа обикновени акции на Alphabet Inc. Само Apple съставлява 7,2% от портфолиото на SPY.

Друг популярен индексен фонд, Invesco QQQ Trust QQQ на стойност 198 милиарда долара, проследява индекса Nasdaq-100, който е станал толкова концентриран, че най-големите му пет компонента съставляват повече от 45% от общата сума, преди индексът да претърпи специално ребалансиране миналия месец. Дори сега първите пет притежания на QQQ - Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia и Meta Platforms Inc. - съставляват 34,1% от портфолиото, като само Apple има 11,2%.

Дългосрочните инвеститори, които са били развълнувани от представянето на SPY и QQQ през годините, може също да се тревожат за сценарий, подобен на 2022 г., когато SPY падна с 18,2%, воден от сектора на информационните технологии S&P 500, а QQQ спадна с 32,6%.

Ако сте наливали пари в тези или подобни индексни фондове с претеглена граница чрез редовни инвестиции, може да не искате да правите радикални ходове от вашите индексни фондове. Може би бихте могли да преместите малко пари във фондове с по-широка експозиция или може би бихте могли да насочите нови инвестиции към други фондове.

Връщайки се към S&P 500 GARP ETF SPGP, този фонд промени стратегията си към настоящата си през юни 2019 г. Портфолиото на фонда се възстановява и балансира два пъти годишно, на третите петъци на юни и декември. Ето как се представи през последните три години:

Имайте предвид, че това е само моментна снимка на представянето за три години и че по-дълга история не би била действителна, тъй като стратегията на SPGP се промени през юни 2019 г. Превъзходството му спрямо SPY и QQQ отразява по-доброто му представяне по време на мечия пазар през 2022 г. Досега тази година SPGP е възвърнал 13%, изоставайки от 38% за QQQ и 17% за SPY. Това отчасти отразява много силната концентрация на QQQ към най-големите технологично ориентирани компании.

В интервю Каливас каза, че слабото представяне на SPGP спрямо SPY досега тази година е резултат от част от "излагането му на финансови акции по време на дислокацията на SVB и Signature Bank". Silicon Valley Bank of San Francisco и Signature Bank of New York се провалиха през март.

Възвръщаемостта е след разходи, които са 0,33% от активите под управление годишно за SPGP, 0,095% за SPY и 0,2% за QQQ. SPGP е класиран с пет звезди (най-високият рейтинг) от Morningstar в категорията за големи смеси на фондове на инвестиционната фирма на САЩ, докато SPY е класиран с четири звезди в същата категория. QQQ има рейтинг от пет звезди в категорията на големия фонд на Morningstar в САЩ.

SPGP проследява индекса S&P 500 GARP, който се поддържа от S&P Dow Jones Indices. Методологията за избор на акции започва с пълния индекс S&P 500. Компаниите са класирани по резултати за растеж въз основа на увеличенията на печалбата на акция и продажбите през последните 12 отчетени тримесечия. След стесняване на списъка до 150 компании с най-висок резултат за растеж, S&P Dow Jones Indices прави допълнителни прегледи въз основа на възвръщаемостта на капитала на компаниите и съотношенията дълг към собствен капитал и цена към печалба.

След присвояване на оценка за качество на всяка от 150-те компании, списъкът се сравнява до 75-те с най-висок резултат за качество. След това те се претеглят от оценката за растеж на портфолиото. Тежестта е ограничена, така че коефициентите на индивидуална компания ще варират от 0,05% до 5% и нито един сектор няма да има коефициент на тежест над 40%.

Ето топ 10 на холдинга на SPGP:

Company Industry % of the Invesco S&P 500 GARP ETF Forward P/E Diamondback Energy Inc. Oil and Gas Production 2.2% 7.9 Marathon Petroleum Corp. Oil Refining/ Marketing 2.2% 8.4 CF Industries Holdings Inc. Chemicals 2.2% 10.6 Nucor Corp. Steel 2.0% 11.7 Mosaic Co. Chemicals 2.0% 10.7 Steel Dynamics Inc. Steel 1.9% 9.2 Coterra Energy Inc. Integrated Oil 1.9% 10.8 Moderna Inc. Biotechnology 1.9% #N/A APA Corp. Integrated Oil 1.8% 7.8 EQT Corp. Oil and Gas Production 1.7% 11.3 Sources: Invesco, FactSet

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.