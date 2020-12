Не би трябвало да е изненадващо, че 2020 г. не беше от най-добрите години за продажба на луксозни имения за милиони долари. Пазарите на луксозни недвижими имоти по целия свят определено страдат от спад още преди пандемията Covid-19 да повлие на световната икономика. Това обаче няма да попречи на пазара на недвижими имоти да се раздвижва дори и с по-бавни темпове.

Ето и топ 10 на най-скъпите имоти, обявени за продажба според Robb Report - водещ анализатор в света на луксозния жилищен пазар.

10. Частните острови Вату Вара на Фиджи - 115 милиона долара

"Не е нужно да си правите свой собствен курорт. Купете си." Това е основното в обявата за островите Вату Вара. Всъщност обявата е не просто за покупка на парцел с площ 5,187 акра, но за луксозните хотелски вили. Всички те се намират на брега на остров Кайбу. С покупката купувачът получава и частния самолет на курорта Twin Otter, който ще е изцяло на негово разположение и може да се използва за полети до и от островите.

9. Вила Фиренце, Калифорния - 160 милиона долара

Източник: Facebook

Какво ще кажете за Италия в сърцето на Бевърли Хилс? Вила Феринце е имение, създаващо усещането за стар италиански палат в район, иначе застроен със съвременни жилища. Домът от 20 000 квадратни метра е разположен на парцел от 36 421 кв.м. земя, заедно с впечатляваща алея и открит басейн. Има и две къщи за гости с игрище. Въпреки целия си чар, Вила Фиренце е на пазара от три години и едва наскоро намали цената си от 165 милиона долара.

8. Ранчо Mesa Vista, Пампа, Тексас - 220 милиона долара

Финасистът и бизнес магнат Томас Буун почина през септември 2019 г., но наследството му продължава да живее чрез ранчото Mesa Vista - имение, в което магнатът е прекарал 50 години от живота си. Но макар да намали цената си от 250 милиона долара миналата година, все още не е излязло на пазара, откакто беше публикувано за пръв път през 2017 г. Не може да се отрече, че ранчото Mesa Vista е просторно имение. Разположено е на 263 кв. километра земя в източен Тексас, а основната резиденция е с площ от 33 000 квадратни метра.

7. Имението Aspen Valley, Аспън, Колорадо - 220 милиона долара

Имотът се появи на пазара през май за космическата сума от 220 милиона долара. Собственост е на съоснователя и бивш главен изпълнителен директор на Cheniere Energy Шариф Суки, който преди се славеше като най-добре платеният изпълнителен директор в САЩ. Имението е с площ от над 3 000 квадратни метра. Разполага с плевня, гараж и моторни шейни и др.Имението се намира на 16 километра от Аспън - чудесна новина за ски любители.

6. Casa Encantada в Бел Еър, Калифорния - 225 милиона долара

Casa Encantada е рядък исторически имот на луксозния пазар за имоти на Бел Еър, но дори това не му помага да бъде продаден. Имението е построено през 1937 г. от архитекта Джеймс Долена, търсен по това време талант в Лос Анджелис. Проектирано е във формата на "H" и се разпростира на 3 хиляди кв.м. земя на по-малко от десет минути от Rodeo Drive. Някога е било собственост на Конрад Хилтън - магнатът зад марката хотел Хилтън, а сега е на финансиста Гари Уиник. В момента се търси щедър купувач, който да си го позволи за 225 милиона долара.

5. Ранчото Gateways Canyons в Колорадо - 279 милиона долара

Основната резиденция е 22 000 квадратни метра и включва обсерватория. - Районът е на 70 километра от най-близкия град и е подходящ за тези, които обичат да наблюдават звезди. В имота има и доста удобства като театрална сцена, спа, библиотека и арт студио. Бъдещият купувач може да запази цялото обзавеждане на дома, ако реши и това е включено в цената. Обектът има одобрение за строеж на еднофамилни къщи, ако новият собственик желае.

4. Ранчото Брустър в Тексас — 329 милиона долара

То представлява парцел земя, толкова обширна, че е над половината от размера на Род Айлънд. Разположено в района на Биг Бенд в Тексас, в Брустър са слети 22 имота. На територията му има множество домове и хижи, както и писта за самолети, която може да влезе в експлоатация отново. Има възможност за лов на елени, лосове и пъдпъдъци. Част от имота са планините, каньоните и реки наоколо.

3. Дворецът на балоните на Пиер Карден, Франция - 390 милиона долара

снимка: Pinterest

Отличителната архитектура прави имотът наистина забележително предложение, но в същото време трудно продаваем. Не всеки ще хареса анимационния вид на мястото, въпреки че със сигурност има смисъл за собственика и модния дизайнер Пиер Карден и неговите по-ексцентрични вкусове. Той възлага на унгарския архитект Анти Ловаг да проектира "двореца" край брега на Кан през 1975 г . Ловаг се вдъхновява от праисторическите пещери, които първите хора са обитавали създавайки мрежа балонести помещения в площ от 12 900 квадратни метра.

2.Middle Gap Road, Хонконг - 447 милиона долара

Имотът е 6 200 квадратни метра, но тук не се плаща за мащаб или архитектурните качества. Цената е обвързана изцяло с местоположението на Middle Gap Road в ексклузивния квартал Peak в Хонконг. Всъщност дом в същия район се продава за 657 милиона долара през 2015 г., което е рекорд по това време.

1.Имението The One, Бел Еър, Калифорния - 500 милиона долара

Източник: YouTube

100 000 квадратни метра, с 20 спални и 30 бани. Удобствата са също толкова впечатляващи - с не един, а пет басейна, нощен клуб, боулинг и други.

Всичко това е проектирано преди седем години от бивш филмов продуцент. The One не само ще влезе в историята заради високата си цена, но и заради размера си. "The One" е най-голямата частна резиденция в Америка.