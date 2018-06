Първите партиди батерии от електрически и хибридни автомобили вече достигат "пенсионна възраст". Но те няма да се насочат към сметищата, а ще прекарат златните си години охлаждайки бира в Япония, захранвайки зарядни станции в Калифорния и съхранявайки енергия за домове в Европа, пише Bloomberg.

Литиево-йонните батерии от автомобили и автобуси могат да събират и отдават електричество за още седем до 10 години, след като са напуснали пътищата и са свалени от шаситата.

Търсенето на начини повторното им използване става все по-важна в момент, в който се предвижда, че до 2025 г. ще има излишък от батерии ще достигне 3,4 милиона, по данни на Bloomberg NEF.

Китай, където се продават половината от електрическите автомобили в света, приемат правила през август, според които автомобилните производители ще са отговорни за старите батерии. ЕС също има регулации, а се очаква и САЩ да последват примера.

General Motors Co., BMW AG, Toyota Motor Corp., BYD Co. и други са сред тези, за които се очаква да създадат вторичен пазар и да припечелят допълнително от старите батерии. И докато редица компании се впускат в новото предизвикателство, най-големият американски произвоител - Tesla Inc - не иска да се включи. Базираната в Калифорния компания смята, че батериите ѝ най-вероятно няма да могат да бъдат използвани отново след 10-15 години употреба и заяви, че ще се фокусира върху суровините от тях. Усилията за намиране на нова задача за батериите може и да се забави, ако процесът по извличване на материали като кобалта и други стане печеливш.

Очакваният живот на батериите на автомобилите е около 10 години, а за автобуси и таксита - около четири години. След това трябва да бъдат сменени. Старите батерии не могат да бъдат използвани отново в автомобил, но са идеални за по-леки задачи, като съхраняване на електричество от соларни панели и други.

До 2025 г. около три четвърти от тези батерии ще бъдат използвани наново, а след това рециклирани.