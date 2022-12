През 2018 година Samsung лансира One UI - нов интуитивен интерфейс, базиран на чист Android OS, който има за цел да намали визуалния хаос и да премахне разсейващите елементи, за да създаде по-естествено и комфортно потребителско изживяване на мобилните устройства.

One UI е отражение на визията на Samsung за създаване на по-персонализирано потребителско изживяване, което улеснява хората в ежедневието им чрез консистентен изглед на интерфейса на техните смартфони, компютри, таблети, носими устройства и др.

За Samsung, перспективата пред One UI към момента на представянето му, е вълнуваща, но предизвикателствата, пред които се изправя компанията в процеса на разработването и приложението на толкова мащабен софтуерен ъпдейт изисква бързи подобрения в процесите, за да се предостави на потребителите на Galaxy устройства възможно най-доброто мобилно изживяване.

Създаване на плавен и единен интерфейс в Galaxy екосистемата

Пускането на One UI през 2018 г. представлява най-големия софтуерен проект на Samsung до момента. То изисква високи нива на персонализация за различните доставчици на мобилни услуги и пазари по света.

В цялост, Samsung създава близо 1000 различни версии на One UI обновления от представянето му до момента. Затова One UI става наличен почти 150 дни след пускането на Android Pie OS. Поглеждайки към пускането на най-новата версия - One UI 5, компанията с гордост отчита, че е успяла да подобри времето за приложението й от 150 дни през 2018 г. до приблизително два месеца за най-новата версия, което е близо три пъти по-бързо.

По-специално при One UI 5, Samsung възможно най-бързо предлага ъпдейти за по-широк набор от устройства, включително предходни поколения флагшип модели, модели от A серията и таблети. Това става възможно, като се оптимизират определени функционалности и приложения от различни блокове на One UI, за да се сведе до минимум нуждата от персонализация при различните устройства, мобилни оператори и пазари.

Фокус върху ефективността

Като започва с One UI 3, Samsung се стреми да подобри софтуерната структура на One UI ъпдейтите и влага ресурси да направи разработването и приложението им по-ефективно. Като се вземе предвид обхватът на ъпдейт програмата за One UI на Samsung, компанията прилага подход, разпределен в отделни фази, който да донесе нарастващи подобрения в доставянето на One UI, като се започне от One UI 3.

В първата фаза са стандартизираните функционалности. Платформата Samsung Experience Platform е собствена софтуерна платформа за Galaxy устройствата, базирана на Android OS.

Компанията прави тази платформа по-гъвкава, като стандартизира функционалности за различни доставчици на мобилни услуги и създава оптимизации на приложенията за платформата за различни пазари. Като резултат се подобряват системната памет и представянето на устройствата, като се намалява броя на версиите, необходими за поддръжка на глобално One UI внедряване с над 40%.

Втората фаза включва разделянето на платформата и системния софтуер. През 2021 г., Samsung подобрява внедряването на One UI 4 още повече, като разделя разработването на платформата и системния софтуер.

Благодарение на новата архитектура, става възможно да се използва съществуващият системен софтуер, като той е по-стабилизиран спрямо предходни One UI ъпдейти, за да се концентрира върху обновлението на софтуера за платформата.

Третата фаза обхваща оптимизираната памет и представяне. Samsung въвежда нови процеси, които оптимизират паметта на устройствата и представянето им, за да подобрят ползваемия капацитет на RAM и ROM паметта.

С One UI 5, Samsung провежда паралелно разработването на обновения интерфейс за S серията и Z серията, за да рационализира софтуерната структура за системи, платформи и приложения и да постигне по-бързо внедряване спрямо One UI 4.

Приспособяване към новите форми на устройствата от сериите Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold

Samsung осъществява съществен напредък в доставянето на софтуерни ъпдейти за нови устройства със специфична форма като сгъваемите смартфони, като скъсява времето за доставянето им от над месец при One UI 3 до по-малко от 3 седмици при One UI 5.

В близко сътрудничество с Google, компанията постига намаляване на общото време за обновление на операционната система за Galaxy устройствата - особено при сгъваемите устройства и тези с големи екрани. Samsung споделя предварително с Google новия дизайн на операционната система, като така подпомага създаването на иновативни съвместни изживявания като multi-window режима и сгъваемите технологии.

Един от успехите на това партньорство е разработването на Android 12L - операционна система, оптимизирана за големи екрани с функционалности като Taskbar и разделяне на екрана от известията.

Отворена Beta версия

Докато Samsung се стреми целенасочено да предостави на потребителите достъп до иновативни мобилни изживявания възможно най-бързо, компанията също се старае и да подсигури те да са адаптирани към техните нужди.

Програмата One UI Beta е ценен инструмент, който дава възможност да се създадат мобилни изживявания, които наистина удовлетворяват нуждите на Galaxy потребителите и компанията смята да продължи тази практика като част от процеса на обновление на One UI.

В продължение на пет поколения One UI, приблизително 500 000 Galaxy потребители са участвали в отворената beta версия с над 350 000 съобщения с обратна връзка за впечатленията им от мобилното изживяване.

Обратната връзка, получена като част от beta версията е разгледана обстойно и са направени нужните промени, за да се подобри цялостното изживяване. Например, по време на първата бета за One UI 5, потребителите срещат проблеми при ползване на приложението Галерия, което кара компанията да направи промени в структурата на албумите и да подобри цялостното впечатление при ползване.

Samsung продължава ангажимента си да предоставя най-новите технологии на потребителите възможно най-рано и ще продължи да намира вълнуващи нови начини да подобрява развитието и доставянето на ъпдейти за One UI, за да се увери, че собствениците на Galaxy устройства се радват на възможно най-доброто мобилно изживяване.