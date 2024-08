Колекция от автографи на някои от най-известните личности на XX век бе продадена на търг за повече от £78 000, разказва на страницата си британската аукционна къща, организирала разпродажбата - Dawsons. Сбирката от подписи е натрупана от германския колекционер Франц-Петер Бах, който започва да купува и търгува с автографи през 80-те години на миналия век.

Безспорен фаворит се оказа обикновен лист, на който може да се види подписът на китайския комунистически лидер Мао Дзедун, поставен редом до този на министър-председателя на Пакистан Хюсеин Шахид Сухраварди през 1956 година. Цената, която е заплатил новият й притежател, е £22 000.

Източник: Dawsons

Подписано първо издание на стихосбирката "The Lords and the new creatures" на легендарния фронтмен на The Doors Джим Морисън също предизвика сериозен интерес. Автографът с посвещение "For Jamie" беше вторият най-скъпо продаден артикул, а наддаването за него приключи на сумата от £6 000.

На същата цена бе продаден и екземпляр с подписа на бившия китайски лидер Дън Сяопин, който има голяма заслуга за отварянето на страната към света. Ценното листче от 1987 година притежава неочакван "бонус" - автографа на германския канцлер Хелмут Кол, участник в среща на върха в Китай по това време.

Сред продадените находки бе и картичка от 1962 година, подписана "с любов от" Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар. Нейната цена достигна 5 500 паунда.

Музикалните подписи бяха силно застъпени в аукциона и сред тях бяха тези на Nirvana (продаден за £5 000), на Ролинг Стоунс (£3 800) и на Фреди Меркюри (£2 400). Подписът на Боб Марли също намери своя нов собственик срещу сумата от £2 200.

Богатата тематично колекция предложи и други интересни находки като рядък автограф от Махатма Ганди (£2 000) и такъв на легендарния индиански вожд и шаман Седящия бик, чиято цена достигна £4 800.

Източник: Dawsons

В съвременната епоха на "селфитата" това е напомняне за времето, когато ловът на автографи можеше да се превърне в страст за цял живот, коментира Питър Мейсън от Dawsons. Той разкри, че по желание на покойния собственик част от събраните средства ще отидат за благотворителност.