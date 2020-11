Годишният списък с най-добрите дестинации (Best of the World 2021), изготвен от National Geographic излиза под мотото"Мечтай сега, отиди по-късно".

Списъкът включва 25 невероятни места за вдъхновение за бъдещи пътувания след пандемия. "Въпреки че пандемията спря пътуванията ни, тя не намали любопитството ни. Преди нова година - с обещанието за завръщане към пътуването - ние сме нетърпеливи да споделим тези 25 навременни истории за вечни места, които ще определят бъдещите ни маршрути", пише National Geographic. Списъкът разделя избраните световни дестинации в пет категории: Природа, Приключение, Култура, Устойчивост и Семейство.

Ето няколко предложения от дестинациите в списъка:

Национален парк "Катмай" в Аляска

В Катмай няма пътища. Повечето от територията на националния парк и резерват са определени като пустиня, където не е разрешен лов. Единственият път до там е с лодка или плаващ самолет.

Доминика

Планините около Доминика образуваха естествен "щит", предпазващ до голяма степен източния карибски остров колониални нашествия.

Там все още има девет действащи вулкана, 365 реки, извисяващи се водопади, черни пясъчни плажове и горещо Кипящо езеро с температури на водата близо 93,3 °C.

След опустошителния ураган "Мария", природата се възстановява, жителите се възстановиха и правителството реши да направи Доминика първата в света държава с устойчиви на урагани сгради.

Английско крайбрежие, Великобритания

Пътеката на крайбрежието на Англия - най-дългата пешеходна пътека в света.

Англия има дълга история на крайбрежните туризъм. През 70-те години 630-километровият път на югозападния бряг е създаден като национална пътека, докато 870-километровият път на Уелс крайбрежие е открит през 2012 г.

град Йелоунайф, Северозападни територии, Канада

Северното сияние тук се задържа 240 нощи в годината и историята на Йелоунайф, столицата на северозападните територии на Канада, се чете като приключенски роман. Разположен на "ръба" на Арктика, на брега на езерото Great Slave Lake, градът с 20 000 души се заформя, когато в района през 30-те години на миналия век е открито злато в района.

Златодобивът е основен в Йелоунайф в продължение на десетилетия до 2004 г., когато последната от местните златни мини била затворена. През 1991 г. геолозите откриват тук едно от най-богатите находища на диаманти на Земята.

Трансилвания, Румъния

Това е земя известна с фентъзи историите за нея. Такава е например тази за Дракула в готическият роман на ужасите от 1897 г. от ирландския автор Брам Стокър, който трансформира Трансилвания в митично царство.

Стокър обаче никога не е виждал мястото със собствените си очи. Той умело събира информация за романа си от книги, написани от британски писатели.

Тук туристите имат възможност да се изключат от ежедневието и технологиите , да пътуват с конски впряг, да се разхожда в Карпати и да се насладят на истинска почивка.

Остров Алонисос, Гърция

Средиземноморски рай за тюлени и гмуркане в древния музей "Партенон от корабокрушения" Там се намират зловещите останки от древното корабокрушение на Перистера. Отворен наскоро като първият подводен музей в Гърция, той е достъпен за любители на развлеченията.

За да разгледате лично потопения музей, трябва да можете да се гмурнете на дълбочина от 24 метра. Има възможност за виртуална разходка.

25-те най-добри дестинации в света 2021-а

Алонисос, Гърция

Копенхаген, Дания

Нова Каледония, Франция

Фрайбург, Германия

Габон, Централна Африка

Денвър, Колорадо

Английско крайбрежие, Великобритани

Трансилвания, Румъния

Space Coast, Флорида

Хортобаги, Унгария

Британска Колумбия, Канада

Доминика

Сванетия, Грузия

Национален парк Los Glaciares, Аржентина

Национален парк и резерват Катмай, Аляска

Ил Роял, Мичиган

Йелоунайф, Канада

Серадо, Бразилия

Остров Лорд Хау, Австралия

Гуам

Ню Мексико

Витория-Гастейс, Алава - Испания

Дженджу, Южна Корея

Тулса, Оклахома

провинция Джъдзян, Китай