Нарастват слуховете, че един ден Рупърт Мърдок и Доналд Тръмп ще бъдат конкуренти на медийния пазар. Но ако Тръмп действително искаше да започне медиен бизнес, вероятно щеше да се наложи да направи значителна инвестиция, която може да бъде предизвикателство за него, като се има предвид настоящата му липса на ликвидност и купчината дълг. Състезанието с Мърдок би било още по-трудно.

По-голямата част от състоянието на Тръмп от 2,5 млрд. долара идва от недвижими имоти, бизнесът, на който баща му го учи. Мърдок, който започна с по-малко от президента, сега притежава близо осем пъти повече или 19 милиарда долара, с медийната си империя.

Историята на Мърдок започва само с един местен вестник в Аделаида, Австралия, който той е наследил от баща си през 1952 г. През годините Мърдок разработва печеливша бизнес стратегия: купува конкуренти и продава. През 1985 г. дебютира в списъка на Forbes 400 като собственик на верига вестници, включващи таблоиди във Великобритания (The Times, The Sun, News of the World) и САЩ (New York Post, Chicago Sun-Times ), и с нетно състояние от на стойност от 300 милиона долара, пише Forbes.

Доналд Тръмп се класира на по-висока позиция във Forbes 400 през същата година, като състоянието му беше 600 милиона долара. Тръмп обаче не заслужаваше мястото в класирането. Той създаде заблудата, че баща му е прехвърлил богатството си на него. Младият наследник беше в ранните години на усъвършенстване на собствената си бизнес стратегия, която се концентрираше върху заблуждаването на медиите и създаване на дългове. Той се сдоби с яхта, казина, хотел Plaza, футболен отбор, дори авиокомпания. Но в крайна сметка всичко се срина. През 1990 г. Тръмп излиза от Forbes 400, обременен от дългове и в затруднения с кредитори.

Междувременно Мърдок продължава да се разширява. Той инвестира сериозно в телевизия, изкупувайки станции в САЩ, за да създаде Fox Broadcasting Company и разширявайки Sky News във Великобритания. До 1996 г. състоянието му се увеличи до 3,9 милиарда долара. Той забогатя с още 1,7 милиарда долара през следващата година, когато Fox Entertainment Group се отдели от компанията-майка News Corp, което по това време беше третото по големина IPO в американската история.

В крайна сметка Тръмп се завърна във Форбс 400 през 1996 г. с приблизително състояние от 450 милиона долара.

Но Тръмп невинаги реинвестира разумно.Той купи например голф курорт на име Trump National Doral в Маями за 150 милиона долара, след което похарчи още 213 милиона допълнително за мястото. Днес Forbes изчислява, че имотът струва само 153 милиона долара. С други думи, той очевидно е "излял" над 200 милиона долара там напразно.

Мърдок обаче увеличава скоростно аванса си. До 2002 г. той е има състояние 5 милиарда долара (в сравнение с 1,9 милиарда долара на Тръмп) и Fox News е най-високо оценената кабелна мрежа за новини в страната. През 2013 г. неговата нетна стойност на богатство достига 10 милиарда долара.

Последната грешка на Тръмп е задържане на бизнес империята, докато поема президентския пост. Откакто Тръмп встъпи в длъжност, състоянието му намаля около 1 милиард долара. Политиката "разклати" бизнеса.

За сметка на това бизнесът на Мърдок процъфтява по време на президентството на Тръмп.

Рейтингът на Fox News. През 2018 г. той се съгласи да продаде филмовото студио на 21st Century Fox, шепа кабелни мрежи и дяловете му в Star India и Hulu на Disney за 71,3 милиарда долара. Нетната стойност на богатството му е нараснала от 12 млрд. долара през 2017 г. до 19,1 млрд. долара през 2019 г., годината на продажбата. Разбира се, той запази бижуто в бизнес империята- Fox News.