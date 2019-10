Моделът Golf на Volkswagen е най-успешният европейски автомобил повече от четири десетилетия. На 24 октомври 2019 г., бестселърът започна нова глава в своята история със световната премиера на осмото поколение на Golf - цифровизирано, комуникационно свързано и с интуитивно управление на функциите.

Осмото поколение на Golf позволява асистирано шофиране със скорост до 210 км/ч и е първият модел на марката Volkswagen, който чрез средствата за Car2X комуникация използва груповия интелект на околния поток от превозни средства и може да предупреждава превантивно водача за опасности, които предстоят по маршрута.

Световната премиера на новото поколение бе отбелязана във Волфсбург - родното място на Golf, където моделът бе произвеждан и усъвършенстван през последните 45 години. Осмото поколение на Golf ще дебютира на избрани европейски пазари още през декември тази година.

"Със своите седем поколения, Golf впечатли повече от 35 млн. потребители. Цялата автомобилна индустрия очаква всеки нов Golf да определи стандарта. В технологично отношение осмото поколение на Golf прави най-големия скок напред след първата си поява преди 45 години.", каза д-р Херберт Дайс, председател на борда на директорите на Volkswagen AG.

В рамките на церемонията за премиерата на новия модел, главният изпълнителен директор на Volkswagen Леки автомобили Ралф Брандщетер заяви: "Този модел е изцяло нов. Но, разбира се, Golf винаги ще си остане Golf. Защото неговата концепция е вечна. Този модел определяше лицето на нашата марка през изминалите десетилетия. Golf постоянно налагаше новите технологии да бъдат достъпни за всички."

Източник: Volkswagen

Практически всички екрани и уреди за управление в новия модел са цифрови - новите контролни прибори и инфотейнмънт системите с онлайн свързаност се сливат в един общ, хомогенен панел с показания, сензорни бутони и плъзгачи, реагиращи на докосване. Предлага се и опционален head-up дисплей на челното стъкло, който ще разшири и обогати допълнително гамата от информация за водача и пътниците.

Марката Volkswagen с новото поколение на модела Golf започва мощна офанзива в хибридната област. Той ще бъде първият модел в историята на германския производител, който ще се предлага в не по-малко от пет версии с хибридно задвижване. Своят дебют в новия модел отбелязва и технологията с напрежение 48V -ремъчният стартер-генератор, литиево-йонната акумулаторна батерия с 48V и последното поколение ефективни TSI двигатели са обединени в новото mild хибридно задвижване на варианта eTSI.

Сред безспорните предимства на новата система е намаляването на разхода на гориво с до 10% (измерен на основата на процедурата WLTP) и осезаемо подобрените динамични характеристики, които правят автомобила изключително пъргав и комфортен при потегляне и шофиране. Volkswagen ще предлага новия Golf eTSI в три варианта по отношение на мощността - с 81 кВт / 110 к.с., с 96 кВт / 130 к.с. и със 110 кВт / 150 конски сили.

Източник: Volkswagen

Осмото поколение ще се предлага и в два варианта с plug-in хибридно задвижване. Новата икономична версия е с максимална мощност 150 кВт / 204 к.с., докато изключително динамичният GTE развива 180 кВт / 245 конски сили. И двете модификации на новия Golf с plug-in хибридни системи на задвижване ще използват изцяло нова литиево-йонна акумулаторна батерия с капацитет 13 кВтч, която дава възможност за изминаване на значително по-голям автономен пробег с изцяло електрическо задвижване в размер на приблизително 60 километра и така превръща Golf в превозно средство с нулеви емисии за известен период от време.

Високоефективни и икономични бензинови и дизелови двигатели с намален с до 17% разход на гориво. Сред възможностите за избор на задвижване на новото поколение на Golf са също бензиновите (TSI) и дизеловите (TDI) варианти, както и задвижването с природен газ/метан (TGI), а гамата от двигатели включва два четирицилиндрови бензинови агрегата с мощност с 66 кВт / 90 к.с. и 81 кВт / 110 к.с., два четирицилиндрови дизелови мотора с 85 кВт / 115 к.с. и 110 кВт / 150 к.с. и двигателя на версията TGI с максимална мощност 96 кВт / 130 к.с.

Новите TSI варианти се отличават с особено ниски стойности на разхода на гориво и емисиите благодарение на редица технологични нововъведения, сред които и използването на иновативния цикъл TSI Miller в горивния процес. Сред иновациите в гамата от TDI агрегатите на новия модел на Volkswagen са технологията за третиране на отработилите газове с двойно дозиране (система с два SCR катализатора), която спомага за значително намаляване с до 80% на емисиите на азотни окиси (NOx). Наред с това, средният разход на гориво на TDI агрегата е намален с до 17% в сравнение с този на неговия предшественик.

Отделните системи в новия модел са не само свързани помежду си, а благодарение на модула за онлайн връзка OCU (Оnline Сonnectivity Unit) вече са в постоянен контакт и със света извън Golf 8. Включеният в стандартното оборудване на новия модел OCU включва вградена eSIM карта и осигурява постоянна свързаност с гамата от онлайн функции и услуги "We Connect" и "We Connect Plus" на Volkswagen.

Новият Golf е и първият модел на марката Volkswagen, който разполага с включени в стандартното оборудване възможности за връзка със заобикалящата среда чрез технологията Car2X - евентуалните предупредителни сигнали от пътната инфраструктура и информацията от останалите участващи в движението превозни средства на разстояние до 800 метра се предоставят на водача на дисплея на арматурното табло. Естествено, новото поколение на Golf също е в състояние да споделя такава полезна информация и важни предупреждения с други модели, използващи Car2X комуникация.