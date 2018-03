Best Buy Co Inc. - най-големият търговец на потребителска електроника в САЩ - прекъсва връзките си с китайската Huawei Technologies Co Ltd., предава Reuters, като цитира свои източници.

Best Buy ще спре да продава устойствата на Huawei още през следващите няколко седмици. Това е поредният удар по китайската технологична компания, след като AT&T и Verizon отказаха да работят с нея, а американските служби официално препоръчаха на гражданите да не ползват устройствата ѝ.

Така Huawei се оказва без нито един партньор на американска територия.

Ходът идва и в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп и администрацията му се готвят да поведат търговска война с Китай. Очаква се съвсем скоро Белият дом да обяви мита върху продукти, внесени от Поднебесната империя, на стойност между 30 и 60 милиарда долара годишно.

Говорители на Best Buy и Huawei отказаха да дадат коментар по същество, като китайската компания отново повтори, че продуктите ѝ отговарят на "най-високото ниво на сигурност и защита на личните данни в индустрията".